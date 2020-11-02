В Україні злетіла кількість шахрайських схем: придумали 50 способів і залишають без копійки

В Україні значно збільшилася кількість шахрайства. Як підрахували в Нацбанку, зловмисники вже придумали близько 50 схем і з часом ця цифра збільшується.

Про те, як українців залишають без копійки і що зробити, щоб захистити себе – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

В Україні кількість шахрайських схем злетіла. Разом із карантином українці частіше почали купувати в мережі й водночас – ставати жертвами аферистів. За даними НБУ, у січні-червні зафіксовано 47 500 випадків шахрайства з платіжними картами і банківськими рахунками на загальну суму 86,4 млн грн, а за перше півріччя 2019 року було зафіксовано 34 700 таких випадків на загальну суму 72,6 млн грн.

"Телефонне шахрайство – найпоширеніший вид платіжного шахрайства. Зловмисники усіма способами домагаються, щоб потенційна "жертва" перерахувала їм гроші або передала дані своєї карти", – пояснили в НБУ

Шахраї освоюють технології навіть швидше, ніж банки, розповідає OBOZREVATEL заступниця голови "ЕМА" Олеся Данильченко. У такій ситуації не дивно, що у 2020 році шахраї почали активно красти кошти українців.

Про одну з популярних схем розповів глава НБУ Кирило Шевченко. "Потенційній "жертві" надходить SMS-повідомлення про виграш автомобіля, більше деталей пропонується дізнатися на сайті або за телефоном. Людина телефонує за вказаним номером, де їй пояснюють: щоб отримати свій приз, необхідно сплатити податок у розмірі 1% від його вартості. для переконливості шахраї навіть можуть створити сайт, на якому є вся інформація про "акції" і відгуки попередніх переможців", – передає слова Шевченка пресслужба НБУ.

У цій ситуації, зазначає Данильченко, потрібно керуватися двома простими правилами:

ігнорувати всі повідомлення про призи в акціях, у яких ви не брали участь;

отримавши повідомлення "з банку", відразу ж телефонувати до фінансової установи за номером телефону, який вказаний на карті;

не вірити ніяким погрозам, залякуванням або обіцянкам вручити подарунки або грошові призи.

"Зовсім недавно банк оштрафували за порушення в рекламному повідомленні. У ньому йшлося про те, що кредит нібито дають під "0%". У випадку з такими компаніями, які займаються продажами, немає органу, який би регулював їхню діяльність і зміг би законно штрафувати. Тут потрібно передусім бути пильними самим клієнтам. Уважно читати всі умови, ігнорувати сумнівні повідомлення", – радить Данильченко.

НБУ опублікував і свої поради:

завершити розмову та ігнорувати подібні SMS-повідомлення – це 100% шахраї;

нікому не переказувати кошти і не повідомляти ніяких персональних даних або реквізитів карток;

пам'ятати, що податки з виграшу сплачує не одержувач виграшу – їх завжди перераховує оператор акції.

Усього, за підрахунками Нацбанку, існує понад 50 схем платіжного шахрайства з використанням зокрема соціальної інженерії. Всіх їх об'єднує кілька спільних рис: жертву намагаються або залякати, або залучити величезними призами.

Ще один спосіб обману – фейкові сайти з переказу коштів. Зовні вони практично нічим не відрізняються від справжніх, при цьому якщо ви введете свої дані, то ризикуєте зовсім втратити всі кошти.

"Шахраї створюють для вас фальшиві сайти", – йдеться в повідомленні на сайті кіберполіції в соцмережах. Працюють вони за двома схемами. Перший крок – створити вітрину. Дизайн повинен нагадувати вже існуючі сайти, вселяти довіру. Для цього на головній сторінці розміщують логотип великої платіжної системи або банку, що нібито підтверджує партнерство з ними. Далі або потрібно "пришити" до сайту спеціальну програму, яка буде красти дані карти, або розмістити реальні контакти і збирати оплату за неіснуючий товар.

Найчастіше, після скарги правоохоронцям, кіберполіція сайт закриває, але вже через кілька днів шахраї відкривають схожий з іншою адресою. "Шахраї створюють навіть каталоги для несправжніх інтернет-магазинів або розміщують фіктивні оголошення про продаж на загальнодоступних майданчиках. Фахівці Асоціації ЕМА практично щодня фіксують появу нових фішингових сайтів", – заявляють в асоціації членів платіжних систем.

Фішингові сайти (від англійського слова "рибалити") крадуть дані карти. Довірлива жертва думає, що вводить дані своєї карти, номер, термін дії, CVV-код і пароль для того, щоб оплатити на сайті, наприклад, куртку. Усю інформацію копіює спеціальна програма, а потім з карти знімають гроші.

Щоб "врятуватися" від шахраїв, краще користуватися магазинами, адреси яких знаходяться на доменах "ua" або "com". Також у поліції радять користуватися українськими ресурсами (їх легше потім простежити і притягнути до відповідальності людей, які за ними стоять). Важливо також ознайомитися з відгуками тих, хто вже користувався сайтом. Крім того, не варто звертати увагу на відгуки безпосередньо на майданчику магазину – знайдіть за назвою магазину згадки про нього в соціальних мережах, на форумах або в ЗМІ.