В Україні запустять нульову декларацію: хто має заповнити і який податок заплатити

В Україні "Слуги народу" розробляють модель податкової амністії. Всім запропонують заповнити нульову декларацію і вказати будь-яке незадеклароване майно, гроші та нерухомість. Заплативши невеликий податок, можна буде уникнути будь-якого покарання за заробіток "у тіні".

Про те, як працюватиме нововведення і кого воно стосується – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Як і для кого проведуть амністію

Податкову амністію вже провели в Аргентині, Бразилії, Індонезії, Італії. У цих країнах довгий час процвітала тіньова економіка. Громадянам запропонували узаконити все, що заробили без сплати податків, але при цьому віддати державі кілька відсотків.

Наприклад, в Індонезії, залежно від того, чи повертали гроші в країну (якщо актив перебував за кордоном) і як швидко легалізували майно, треба було платити від 2 до 10%.

В Україні рівень тіньової економіки досі найвищий у Європі. Про амністію говорять уже кілька років, її обіцяв запровадити президент Володимир Зеленський ще під час передвиборчої кампанії. Нардепи вже напрацювали проєкт амністії, деталі якого все ще обговорюються.

Законодавці пропонують встановити ставку від 2,5% (якщо гроші витрачали на купівлю державних цінних паперів) до 10% (за все майно, крім нерухомості, авто, прав інтелектуальної власності).

В якому вигляді можуть запустити нульову декларацію:

дохід до 100 тис. грн буде амністовуватися автоматично і без сплати податків;

амністовувати не можна гроші, отримані корупційним або злочинним шляхом. Тобто легалізувати можна тільки неврахований прибуток, зарплати в конверті, зароблене в "тіньовому секторі", але не вкрадене;

з нерухомості, валюти, прав інтелектуальної власності, прав на майно юридичних осіб, авто треба буде заплатити податок 5%;

з усієї іншої власності доведеться заплатити податок 10%;

якщо гроші витратили на купівлю ОВДП, то заплатити доведеться податок 2,5%;

всі легалізовані гроші треба покласти в банк мінімум на рік;

декларації заповнюватимуться добровільно, а подану інформацію не можна використовувати для того, щоби притягти платника податків до відповідальності.

В Україні запустять податкову амністію Pixabay

Керуючий партнер Baker Tilly Ukraine Олександр Почкун впевнений: податкова амністія в Україні необхідна, тим більше з урахуванням того, що бізнес зобов'язали декларувати контрольовані іноземні компанії.

"Чимало українських підприємств структуровані через іноземні юрисдикції. Часто це роблять не для податкової оптимізації, а для того, щоб усі суперечки відбувалися в іноземній юрисдикції. В цивілізованих судах обстоювати свої права простіше. Не завжди це можна зробити просто і відкрито. Це робили через дарування, номінальних директорів тощо. Зараз компаніям, власникам треба декларувати свої права володіння. І тут виникає питання можливості регуляторного тиску на декларанта", – пояснив у коментарі OBOZREVATEL Почкун.

"Прощення" відбуватиметься лише раз. Вже у другій декларації, якщо витрати не відповідатимуть матеріальному становищу, в ДПС можуть поцікавитися: де взяли гроші і як це відображено в декларації.

Ризики та умови: як повинна працювати амністія в Україні

На думку Почкуна, податкову амністію не можна запроваджувати для чиновників, які не мали можливості легально заробити дороге майно. Також потрібен жорсткий контроль: ті, хто відмовиться добровільно декларувати тіньовий дохід, мають бути притягнуті до відповідальності.

"Якщо бізнес розумітиме, що він може, як і раніше, не декларувати, приховувати і не платити, він це робитиме. Друга важлива умова: має бути довіра до держави. Якщо бізнес думатиме, що завтра можуть кардинально поміняти правила, податки пробачать, але слідом прийде прокуратура – декларувати нічого не будуть", – розповідає фінансовий аналітик Володимир Мазуренко.

З таким же думка погоджується і Олександр Почкун: держава повинна гарантувати, що не буде переслідувати за розкриття. "У нас вже була спроба податкової амністії, багато компаній задекларували, податкова до них претензій не мала, але слідом прийшли СБУ, ГПУ тощо. Амністія передбачає дотримання законів. Якщо держава візьме на себе роль контролю за дотриманням прав, тоді це буде працювати", – додає експерт.

Успішна податкова амністія може дозволити Україні повернути в країну активи з-за кордону і поповнити бюджет на мільярди гривень. При цьому важливо, щоб разом із нульовою декларацією покращили і контроль за тими, хто відмовиться легалізувати майно.