В Україні з вересня підвищать частину пенсій: у Мінсоці розповіли, кому і як

В Україні через підвищення мінімалки з 4723 до 5000 грн зростуть пенсії у 1,5 мільйона осіб. Це пов'язано з тим, що українці старше 65 років, які виконали вимоги щодо стажу, мають право отримувати не менше 40% мінімалки.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів радник міністра соцполітики Микола Шамбір. "Сума буде невелика, і охоплене кількість людей невелика. Десь на 1,5 млн пенсіонерів вплине підвищення заробітної плати. Мінімальна зарплата 4723 грн з вересня буде 5000 грн. Якщо ухвалить це Верховна Рада, на 40% від мінімальної зарплати буде мінімальна пенсія для осіб, що мають 65 років", – пояснив радник.

За його словами, через підвищення мінімальних пенсій великого навантаження на бюджет не буде. "Практично всі пенсії зараз підлягають підвищенню. Є пенсії, які зараз не індексуються. Але також ми працюємо над тим, щоб в наступному році повністю охопити всіх питанням індексації", – додав Шамбір.

До 1 вересня мінімальна пенсія для тих, хто досяг 65 років і виконав вимоги щодо стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок), становить 1889 грн. А з 1 вересня вже 2000 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, згідно із законопроєктом про запуск другого рівня пенсійного накопичення від "Слуги народу" (№2683) щомісяця повинні будуть в середньому віддавати від 3% до 7% від зарплати.

В Україні мінімальна пенсія є однією з найнижчих в Європі. Уже кілька років виплату рахують за зниженим коефіцієнтом оцінювання стажу. Наприклад, якщо зараз виходити на заслужений відпочинок, маючи середню зарплату (приблизно 10 тис. грн), то розмір пенсії складе всього 2,1 тис. грн.

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