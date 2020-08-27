В Україні з 1 вересня перерахують зарплати вчителям: кому і скільки додадуть

В Україні в результаті підвищення тарифних розрядів з 1 вересня зарплати вчителів зростуть приблизно на 6%.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Для прикладу, зараз вчитель може мати від 10-го до 14-го розряду. Оклад може становити від 3826 до 5087 грн, за новими правилами – від 4050 до 5385 грн.

Крім того, в постанові Кабміну говориться, що керівники бюджетних підприємств повинні зберігати різницю між зарплатами висококваліфікованих співробітників і працівників без спеціальних навичок. Для цього в уряді пропонують доплачувати до окладу спеціальні виплати.

"Голий" оклад бюджетника (тарифна ставка) не повинен бути менше, ніж 44,5% мінімалки. Крім самого окладу, вониі отримують різного роду надбавки, в результаті зарплату "дотягують" до рівня не менше мінімальної.

Нагадаємо, нова система оплати праці для педагогів буде введена до 2023 року. При цьому вже з наступного року всі українські вчителі отримуватимуть надбавку за престижність в розмірі 30% посадового окладу (ставки заробітної плати).

Як повідомляв OBOZREVATEL :

На початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів з підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

Однак міністр освіти повідомила, що освітня субвенція на 2020 рік не збільшена, тому зарплати вчителям не підніматимуть.

Згодом керівник МОН запропонувала закрити школи і підвищити зарплати.

Освітній комітет Верховної Ради надав пропозицію бюджетного комітету збільшити на 5,1 млрд грн видатки на підвищення оплати праці педагогів. Додаткові кошти мають спрямовуватися на підвищення зарплати найменш захищеним категоріям педагогічних працівників. Однак пропозиції були відхилені.

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