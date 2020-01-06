В Україні ввели нові тарифи на газ: скільки заплатить сім'я

В Україні з 1 січня 2020-го діють два тарифи на газ для населення. Перший – страхова ціна. Вона складе близько 7-8 грн за кубометр (залежно від регіону), другий – "ринковий".

Про те, скільки заплатить за блакитне паливо типова сім'я, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Ціна залежить від регіону. Кудись доставляти блакитне паливо дорожче, кудись – дешевше. Традиційно найбільше за транзит платять жителі Миколаєва, Вінниці та Рівного, а найнижчі тарифи – в Києві та Кременчуці. Скільки заплатить сім'я за новими тарифами (з урахування ціни в 8 грн / куб):

За плиту:

Було: 68,3 грн (в 2019-му)

Буде: 79,2 грн (в 2020-му)

За плиту і підігрів води газом:

Було: 217,3 грн (в 2019-му)

Буде: 252 грн (в 2020-му).

Єдиний "страховий" тариф буде діяти до кінця зими. "З 1 січня 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК" Нафтогаз України "поставляє газ в рамках спеціальних обов'язків (ПСО), складе 5500 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газсбитов і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 12% менше, ніж в січні 2019 року", – йдеться в заяві НАКу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 січня 2020 року українцям ввели абонплату за газ. Платити доведеться за інфраструктуру.

Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Таке рішення дозволить Україні зберегти транзит газу (а це близько 3% ВВП), а Росії – позбутися арбітражних позовів.

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