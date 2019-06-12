В Україні введуть абонплату на комуналку: хто і скільки додатково заплатить

В Україні відповідно до закону про житлово-комунальні послуги всі, хто не створить ОСББ або не вибере управителя свого будинку, мають вносити абонплату на комуналку.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. Платити щомісячну абонплату повинні тільки ті, хто підписав індивідуальні договори. Зібрані гроші повинні витрачатися на підписання документів, обслуговування лічильників, стягнення боргів. Важливо зазначити, що гроші стягуватимуться щомісячно, навіть якщо зовсім не користуватися комунальними послугами. І платитимуть усі по-різному.

Закон про ЖКП

Кабмін розробив проект із максимальним розміром плати. Її прив'язали до мінімальної зарплати. Відповідно, щоразу, коли в Україні підвищують мінімалку, постачальники комунальних послуг можуть підвищувати абонентську плату.

Формула підрахунку розміру абонентської плати виглядає так:

Мінімальна зарплата × 2,58 × 0,15 × К, де

2,58 — середня кількість осіб у сім'ї;

0,15 — середня частка витрат на комуналку від загального доходу сім'ї;

К — коефіцієнт (для опалення і води — 0,019, для сміття — 0,009).

Як повідомляв OBOZREVATEL, також у травні запрацював закон про комерційний облік комунальних послуг і новий базовий закон про ЖКП. Головний принцип — платити доведеться за кожен кубометр води і Гкал тепла, а тих, хто затримує платежі, каратимуть штрафами й відключенням.

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