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В Україні встановили новий тариф і формулу ціни на газ: скільки заплатимо

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У червні вартість блакитного палива для українців повинна скласти близько 8 грн/куб, а в липні – 7,7 грн. При цьому формулу розрахунку тарифу кардинально змінили.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Причина – завищені ціни. За словами прем'єра Володимира Гройсмана, діюча ціна доходить до 8,8 грн. Як будуть визначати тариф: мінімальна ціна на газ + ПДВ + витрати на транспортування і розподіл;

Мінімальну ціну визначатимуть, порівнюючи чотири різні цифри: вартість на Українській енергетичній біржі, середню митну вартість імпортованого газу, комерційний тариф "Нафтогазу" і ціну, порахували за старими правилами. Наприклад, якщо найдешевший газ – на біржі в Україні, то "Нафтогаз" зобов'язаний формувати свій тариф, виходячи з їх ціни. Якби НАК вже керувався цими правилами, тариф для населення, вважають в Кабміні, склав би 7,81 грн / куб. так:

  • Середня митна вартість імпортного газу – 5,6-5,7 грн / куб без ПДВ;

  • На УЕБ – 5,5 грн / куб без ПДВ;

  • Тариф "Нафтогазу" для промисловості – 5,8 грн / куб;

  • Згідно застарілому постановою – 7,18 грн / куб.

Тариф на газ

Тариф на газ

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У самому "Нафтогазі" з такими розрахунками не погоджуються. Там запевняють, що, наприклад, в липні українці і так будуть платити 7,6-8,2 грн / куб. "Насправді, ми вже знизили оптову ціну на газ відповідно до рухом ринку. Тому в залежності від тарифу облгазів кінцева роздрібна ціна для побутових споживачів в липні складе від 7,6 до 8,2 грн за кубометр газу", – йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

Як раніше писав OBOZREVATEL, Національна комісія у сферах енергетики та комунальних послуг отримала у Регуляторної служби дозвіл перевірити всі 20 облгазів, які виставили платіжки з перерахунком. І 20 компаній одразу ж подали до суду: намагаються довести, що майбутні перевірки незаконні.

14 березня НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не підвищувати ціни на газ із 1 травня 2019 року. З 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Гройсман пояснив, що підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якби уряд не вдався до такого заходу, країні загрожував би дефолт.

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
газтарифи
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