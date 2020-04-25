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25 квітня • оновлено в 11:21
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В Україні впадуть зарплати: в Кабміні показали, скільки будемо заробляти

6.9т
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В Україні реальний розмір (з урахуванням інфляції) середньої зарплати в 2020 році впаде на 13,9% і складе 11 079 грн.

Про це йдеться в консенсус-прогнозі, який опублікований Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. При цьому зростання реального розміру зарплати в 2021 році очікується на рівні 3,2% (до 12 408 грн).

Прогноз зарплат в Україні

Прогноз зарплат в Україні

Відзначимо, через карантин більше 2 млн українців залишилися без роботи. При цьому п'ять мільйонів працюючих відправили у вимушені відпустки. Все це призведе до того, що середні в 2020 році реальні заробітні плати впадуть до рекордно низького показника.

Реальна заробітна плата враховує показник інфляції. Її динаміка показує не тільки номінальний розмір, але і купівельну спроможність.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, уряд України планує створити в країні близько півмільйона робочих місць при цьому зарплата буде варіюватися від 6 до 8 тисяч грн.

Кабмін не хоче відпускати заробітчан, які повернулися в Україну, назад на роботу за кордон. Навіть за умови, що інші країни спеціально для них будуть послаблювати карантинні обмеження і допомагати з виїздом.

Тим часом, з 1 березня Німеччина спростила правила працевлаштування для українців. Тепер громадяни України з дипломом або кваліфікацією і досвідом роботи, а також зі знанням мови можуть приїхати до Німеччини і протягом півроку шукати там роботу.

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Тема
Зарплати в Україні
Місце
Україна
Теги
робота безробіття зарплата
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