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В Україні виникла нестача "пакунків малюка": в яких областях дефіцит

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Особисті фінанси
1,3 т.
'Пакунок малюка' в Україні

"Пакунок малюка" в Україні отримали 94% новонароджених. zoda.gov.ua

З вересня 2018 року "пакунок малюка" в Україні отримали понад 518 тисяч дітей, або 94% від загальної кількості новонароджених.

Про це йдеться у відповіді Міністерства соціальної політики, повідомив "Гордон". З початку 2020 року видано 135 133 пакунки, тоді як народилося 161 033 дитини.

Станом на 30 липня в регіонах країни налічується ще 13 868 бебі-боксів.

При цьому в Дніпропетровській, Луганській, Харківській, Херсонській областях та місті Києві наявних "пакунків малюка" не досить для забезпечення всіх новонароджених. А у восьми регіонах їх немає зовсім – це Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Рівненська і Тернопільська області.

"Уряд ухвалив рішення з 1 вересня 2020 року по 31 грудня 2021 року почати реалізацію проєкту "Монетизація одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка". Передбачається запровадити цільову грошову компенсаційну виплату в розмірі 5 тис. грн шляхом її перерахування на поточний рахунок батьків (опікунів, патронатного вихователя), у яких народилася дитина, зі спеціальним режимом використання", – пояснили в міністерстві.

Батьки або опікуни мають право звернутися за допомогою протягом 12 місяців із дня народження дитини і самостійно протягом року витратити кошти грошової компенсації виключно для придбання дитині одягу, взуття, засобів гігієни та догляду, текстилю, іграшок, а також засобів гігієни для породіль, підкреслили в Міністерстві соціальної політики.

Мінсоцполітики про "пакунки малюка"

Мінсоцполітики про "пакунки малюка" "Гордон"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 липня Кабінет міністрів замість видачі "пакунків малюка" запровадив одноразову виплату 5000 гривень на одного новонародженого.

У Міністерстві соціальної політики пояснили, як отримати грошову компенсацію в розмірі 5000 гривень замість "пакунка малюка".

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