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В Україні в 2019-му введуть нові гроші: в НБУ розкрили деталі

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В Україні в 2019 році в обіг запустять монету номіналом в 5 грн, а в 2020-м – 10 грн. При цьому за кілька років паперові купюри 1 і 2 грн повністю виведуть.

Про це в інтерв'ю виданню "Уніан" розповів директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко. "Монета номіналом 5 гривень заплановано ввести в дію в 2019 році, 10 гривень – в 2020 році. Про введення в обіг буде повідомлено додатково після відповідного рішення правління НБУ", – розповів чиновник.

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При цьому паперові купюри номіналом 1 і 2 грн, які перестали випускати ще в 2018-му, повністю виведуть з обороту за 2-3 роки, зазначив Зайвенко. "Ми ще не випустили достатню кількість монет відповідних номіналів, щоб повністю замістити паперові гроші в зверненні. Ми припинили друкувати ці банкноти ще в 2018 році і вилучаємо зношені купюри. Але поки в обігу залишається близько половини випущених банкнот", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України з 25 жовтня 2019 року веде в оборот купюру нового номіналу - 1000 гривень. Причиною такого рішення Нацбанк назвав потребу українців.

На лицьовій стороні нової банкноти в 1000 гривень зображений портрет Володимира Вернадського. На зворотному боці надруковано зображення будівлі Президії Національної академії наук України.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
НБУкурс валют
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