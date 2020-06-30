В Україні шахраї знайшли номери українців і забирають 'податки': розкрито схему

Українці стають жертвами ще однієї шахрайської схеми. На номери телефонів їм надсилають повідомлення з обіцянкою виплатити приз, проте замість цього вимагають заплатити "податок" і зникають.

Про те, як працює схема й що робити, щоб не стати жертвою, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"Ви переможець! Заплатіть нам податок"

Десяткам тисяч українців приходять смс із повідомленням про те, що вони нібито виграли 300 тис. грн, а щоб забрати гроші, потрібно звернутися за вказаним у повідомленні номером телефону. Таке ж смс прийшло й на телефон одного з кореспондентів.

Найімовірніше, номер телефону або був випадково згенерований, або ж потрапив до однієї з телефонних баз, розповідає експерт у сфері кібербезпеки Марина Кобейнік. Бази номерів українців, як уже писав OBOZREVATEL, легко можна купити в інтернеті.

– Умови на сайті нашому перевіряли? А ваш номер є в списку переможців? І передзвоніть, – розповідає співрозмовник.

На сайті дійсно є кілька номерів "переможців", без чотирьох останніх цифр. У результаті "переможцями" можуть стати тисячі українців, чиї номери починаються з однакових цифр.

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В умовах, які вказані на сайті "компанії", говориться, що для реєстрації нібито потрібно заплатити "державне мито" в розмірі 1% від виграшу. А враховуючи, що йдеться про 300 тисяч гривень, шахраї просять заплатити 3 тисячі.

– Це прибутковий податок, ви платите 1%, а ще 17% ми за вас до податкової заплатимо. Вам потрібно в термінал внести цю суму, ви отримаєте чек. Гроші відразу в податкову службу підуть, – розповідає шахрай по телефону.

Водночас на питання, як можна заплатити прибутковий податок із ще не отриманого доходу, чому не потрібно заповнювати податкову декларацію й чи можна відразу прийти до відділення Державної податкової служби і там внести свій "1%", оператор заявив, що ми "погано прочитали умови конкурсу".

До того ж якщо в умовах йдеться про "мито", то оператор по телефону чомусь розповідає про "прибутковий податок".

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Марина Кобейнік розповідає: така схема працює вже багато років. Є кілька варіантів: або просять оплатити будь-який товар, або провести платіж на рахунок компанії. А після цього шахраї просто зникають.

Як врятувати гроші

Не відповідайте на смс із незнайомих номерів і не розмовляйте зі співробітником банку, який сам вам подзвонив. Якщо ви хочете переконатися, що маєте справу зі справжнім банком, телефонуйте на гарячу лінію фінансової установи, а не набирайте вказані в смс номери.

Нікому не називайте номер своєї картки, цифри на зворотному боці, термін давності. Маючи всю цю інформацію, картку можна використовувати, щоб оплатити покупку або переказати гроші.

Не озвучуйте паролі й коди. Так можна верифікувати переказ коштів зі своєї картки на чужу.

Не переказуйте гроші за "виграші", "подарунки" тощо. У більшості випадків українці самі погоджуються віддавати свої гроші, повіривши в надприбуток.

Кореспондент OBOZREVATEL звернувся в службу "102" з проханням перевірити роботу зазначеної "компанії" й передав їм номери телефонів, за допомогою яких шахраї спілкуються з жертвами.

Якщо ви стали жертвою шахраїв або ж зловмисники намагалися змусити вас переказати кошти на їхній рахунок або назвати дані банківської картки, пишіть нам на пошту obozrevatelfeedback@gmail.com.