В Україні шахраї придумали, як робити дублікати карток: захиститися практично неможливо

В Україні шахраї знайшли спосіб красти дані карт і робити їх дублікат. Для цього використовують банкомати.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Останнім часом кількість випадків крадіжки коштів із використанням спеціального пристрою "скримінг" зросла в рази. Шахраї встановлюють цей ледь помітний пристрій у роз'єм банкомата для прийому карток.

Помітити його неозброєним оком практично неможливо. Стикаючись із карткою, він зчитує і запам'ятовує її дані. Потім шахраям варто всього лише скопіювати їх і за допомогою іншого пристрою виготовити дублікат карти.

Помітити скримінг практично неможливо НПУ

Щоб позбутися коштів, варто всього лише один раз скористатися банкоматом ЕМА

Експерт із кібербезпеки Маргарита Січкар пояснює OBOZREVATEL, що жодна з популярних порад "правильного" використання банкомата не може забезпечити повний захист. Одні кажуть, що варто користуватися тільки тими банкоматами, які розташовані в торговельних центрах і магазинах. Але при цьому більшість пристроїв знаходили саме в таких приміщеннях.

"Відносно корисна порада в такій ситуації – прикривати клавіатуру, коли набираєте пін-код. Найчастіше в таких банкоматах встановлюють непомітну камеру, яка знімає всі ваші дії й за допомогою якої можна підглянути цифри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських користувачів торговельного майданчика OLX почали атакувати хакери з Росії. Під приводом продажу товару вони дізнаються дані картки покупця, а потім знімають з неї гроші.