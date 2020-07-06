В Україні шахраї придумали нову схему з орендою: як працює

В Україні на сайтах оголошень розміщують неіснуючі варіанти дешевого житла, при цьому потенційних орендарів просять ще до того, як покажуть квартири, відразу оплатити вартість першого місяця проживання.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. Так, ми звернулися за вказаними в оголошенні номерами телефону. Трубку взяв молодийик, який не знав ні вартості оренди, ні адреси квартири. "Приїздіть до нас в агентство на підписання документів, а потім можна поїхати на показ квартири", – розповідає співрозмовник.

Із собою потрібно мати паспорт та суму, рівну місячній оренді. Мовляв, щоб подивитися квартиру, треба відразу її оплатити. На запитання, як же купувати кота в мішку, хлопець почав переконувати, що згідно з договором гроші можна буде повернути й немає жодного ризику

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Щоправда, як зазначає рієлтор Максим Бабуряк, найчастіше в таких договорах процедура повернення грошей прописана тільки умовно: маєте право письмово написати претензію, яка розглядатиметься три місяці, а якщо через три місяці ваше прохання не задовольнять – йдіть до суду.

Найчастіше такі "рієлтори" здають квартири, яких не існує. Фотографії житла знаходять в інтернеті, інколи ці оголошення з Росії. Ціни в півтора-два рази нижчі за ринкові. Наприклад, на фотографіях можна побачити, як квартиру у Казані видають за нерухомість у Києві.

На питання про те, чому вказане житло здають в оренду в Казані, працівник кол-центру пояснив: мабуть, там орудують шахраї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на відомому інтернет-ресурсі OLX можна стати жертвою шахраїв. Один із шахрайських кол-центрів було виявлено у стінах слідчого ізолятора.

Організатори шахрайських розсилок із Росії в українських чатах месенджерів вдалися до нового виверту. Тепер їх проводять не анонімні боти, а нібито реальні люди.