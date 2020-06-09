В Україні різко зросте абонплата на газ: скільки тепер платитимемо та як зміняться ціни

В Україні в липні майже на 24% збільшиться абонплата на газ

В Україні в липні різко зросте абонплата на газ. Суми в другій платіжці збільшаться приблизно на 24%. Водночас Кабмін на вимогу МВФ перестане регулювати тариф на блакитне паливо.

Про те, до чого призведуть нові рішення та скільки платитимемо за газ – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Газ може подешевшати, а ось суми в платіжках зростуть

Всі українці зобов'язані щомісячно вносити абонплату на газ, розмір якої не залежить ні від ціни на саме блакитне паливо, ні від обсягів споживання. Навіть якщо "Нафтогаз" влаштує акцію й безкоштовно віддаватиме свій товар, а ви вирішите відмовитися від використання блакитного палива, внести абонплату однаково доведеться.

У липні абонентську плату збільшать майже на 24%. Як уже неодноразово писав OBOZREVATEL, її розмір у всіх різний. З одного боку, він залежить від постачальника, а з другого – від того, скільки за "газовий рік" (із жовтня до жовтня) блакитного палива ви витратили.

Наприклад, якщо в середньому ви споживали 90 кубометрів газу (опалювали будинок) і живете в Миколаєві, то до липня абонплата становитиме 98,1 грн, а після – 121,5 грн. Тобто платіжка збільшиться на 23,4 грн.

Що буде з самим тарифом на газ?

У "Нафтогазі" заявили, що зараз у Європі найнижчі ціни на блакитне паливо. "Цінова ситуація на ринку сприяє намірам уряду лібералізувати ринок газу для населення з 1 липня цього року. У міжопалювальний сезон передумов для зростання цін значно менше, ніж холодної пори року. Історично низькі ціни, великі запасу газу в європейських і українських сховищах і літній період – все це дасть змогу зробити плавний і безпечний перехід для українських споживачів до вільного ринку", – зазначив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, повідомляє пресслужба НАКу.

"Історично низькі ціни, великі запасу газу в європейських і українських сховищах і літній період – все це дасть змогу зробити плавний і безпечний перехід", – зазначив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв

Блакитне паливо й справді дешевшає. У травні, наприклад, оптова ціна на нього знизилася до 2,3 грн за кубометр (на 21%, як порівняти з квітнем).

Кінцева ж вартість для споживачів (враховуючи ПДВ, націнки газзбутів і витрати на транспортування газу по магістральних трубопроводах) становить 2,9 грн за кубометр. Експертка у сфері енергетики Мирослава Качко говорить OBOZREVATEL: сподіватися, що газ дешевшатиме такими темпами й надалі, не варто. За її оцінками, до вересня ціна може додати приблизно 20%.

"Влітку ми спостерігали традиційне здешевлення у зв'язку з міжсезонням. Цього року поступово бачитимемо разом із виходом з карантину поетапне здорожчання. Але глобальні чинники залишаються на боці низького ринку. Думаю, що з початком опалювального сезону або навіть до вересня можливе зростання цін на газ до 20%, що однаково буде значно менше, ніж навіть у квітні цього року. Причин для стрибка немає, а з огляду на заповнені сховища і не буде. Ще одне питання – чи постачатиме Катар скраплений газ до Європи. Якщо постачання зростатиме, то ціна може підвищитися восени незначно", – говорить Качко.

Аналітик Єгор Комов у коментарі OBOZREVATEL додає: ціна на відкритому ринку як росте, так і знижується. Наприклад, наприкінці травня вартість на нідерландському газовому хабі TTF збільшилася на 38,2%

"Я б не поспішав стверджувати, що ми все літо бачитимемо стабільне зниження ціни. Є багато змінних факторів. Зараз можна стверджувати, що якоїсь миті ми практично досягнули історичного мінімуму. До рівня, який був торік, ми точно не відкотимося цьогоріч, і це звісно, найкращий час для лібералізації ціни", – говорить Комов.

Українці платитимуть за ринковими цінами: так хоче МВФ

Одна з умов меморандуму з МВФ – Кабмін не повинен регулювати вартість газу. Це призведе до того, що українці будуть платити більше, коли газ у світі дорожчає, і платити менше, коли він дешевшає.

Позитивний момент: не буде прив'язки до імпортного паритету, який в окремі місяці був навіть вищим, ніж ціна на газ в Україні. З другого ж боку, коли газ почне дорожчати, ніхто не зможе обмежити його максимальну ціну для домогосподарств.

У міністерстві фінансів уже встигли заявити, що газ точно дешевшатиме, навіть під час опалювального сезону. "Зараз є всі підстави вважати, що ми минули складний кризовий етап в економіці. Буде встановлено ринковий механізм формування ціни на газ. Зараз вартість – більш ніж 4 тисячі, тоді як на ринку – 2275 грн. Отже, ціна на газ у період опалювального сезону для населення буде знижена", – підсумував Сергій Марченко.

У будь-якому разі домогтися конкуренції на ринку та кінця монополії "Нафтогазу" можна тільки створивши ринкові механізми. І для цього українці повинні платити за блакитне паливо не за регульованим, а за вільним тарифом.

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