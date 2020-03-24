Українцям різко змінили ціну на газ: скільки тепер заплатить сім'я за опалення

В Україні через падіння цін на нафту на світових ринках різко знизився тариф і на газ. В результаті сім'я, яка опалює будинок блакитним паливом, може заощадити майже 280 грн на місяць.

Згідно із заявою "Нафтогазу", ціна на газ знизилася на 14% і для кінцевого споживача складе приблизно 4,3 грн за куб. Причому ще в лютому тариф, залежно від регіону, коливався у межах 5 грн.

Скільки заплатить сім'я з трьох осіб з урахуванням граничного обсягу споживання:

тільки плита (29,4 куб.):

було: 147 грн;

стало: 126,42 грн;

плита й підігрів води (54,9 куб.):

було: 274,5 грн;

стало: 255,42 грн;

індивідуальне опалення (400 куб.м):

було: 2000 грн;

стало: 1720 грн;

Ціна на газ впаде колаж

Ціна блакитного палива від "Нафтогазу" складе 3,4 грн/кубометр без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами.

Відзначимо, обвал цін на нафту позитивно позначиться на всіх країнах, які імпортують нафту. Для України це означає, що знизяться ціни на газ, бензин і паливо. НБУ оцінив ефект від такого падіння в $6 млрд економії. Але з іншого боку – сировинний ринок пов'язаний. Дешевшає нафта – падають ціни на метал, руду, зерно. Тобто ми будемо менше заробляти на власному експорті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні будуть безперебійно платити субсидії під час карантину через коронавірус. Також Кабмін збирається нарахувати компенсацію витрат на послуги ЖКГ тим, хто змушений перебувати вдома.

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