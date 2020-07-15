В Україні різко збільшать вимоги щодо стажу: хто не зможе вийти на пенсію

У кого в Україні можуть забрати пенсії. колаж

В Україні з 2021 року буде рости вимога щодо необхідної кількості пенсійного стажу. Щоб вийти на пенсію в 60 років необхідно буде мати повних 28 років стажу. А в 2022 році – 29 років стажу.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Зокрема, в наступному році жінкам піднімуть пенсійний вік з 59,5 до 60 років.

Сьогодні піти на заслужений відпочинок в 60 років можна тільки при наявності стажу в 27 років. У 63 роки можуть вийти на пенсію люди, у яких є повних 17 років стажу. Якщо ж стаж до 17 років, то на відпочинок можна буде піти в 65 років.

Згідно зі статтею 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", надбавку до пенсії можна отримати за понаднормовий стаж: якщо громадянин при виході на пенсію має такий стаж, він може отримати надбавку до пенсії.

Для чоловіків (35 років), для жінок (понад 30 років) пенсія за віком збільшується на 1%.

Хто зможе вийти на пенсію в 60 років:

в 2019-му – від 26 років стажу;

в 2020-му – від 27 років стажу;

в 2021-му – від 28 років стажу;

у 2022-му – від 29 років стажу;

в 2023-му – від 30 років стажу;

в 2024-му – від 31 років стажу;

в 2025-му – від 32 років стажу;

в 2026-му – від 33 років стажу;

в 2027-му – від 34 років стажу;

в 2028-му – 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію в 63 роки:

в 2019-му – від 16 до 26 років стажу;

в 2020-му – від 17 до 27 років стажу;

в 2021-му – від 18 до 28 років стажу;

у 2022-му – від 19 до 29 років стажу;

в 2023-му – від 20 до 30 років стажу;

в 2024-му – від 21 до 31 року стажу;

в 2025-му – від 22 до 32 років стажу;

в 2026-му – від 23 до 33 років стажу;

в 2027-му – від 24 до 34 років стажу;

в 2028-му – від 25 до 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію в 65 років:

в 2019-му – до 16 стажу;

в 2020-му – до 17 років стажу;

в 2021-му – до 18 років стажу;

у 2022-му – до 19 років стажу;

в 2023-му – до 20 років стажу;

в 2024-му – до 21 року стажу;

в 2025-му – до 22 років стажу;

в 2026-му – до 23 років стажу;

в 2027-му – до 24 років стажу;

в 2028-му – до 25 років стажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні проводять активну перевірку всіх одержувачів соцдопомоги. Для цього ще в минулому році прийняли спеціальний закон, який дозволив аналізувати доходи і витрати навіть тих, хто вже три роки як не отримує гроші від держави.