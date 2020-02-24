До кінця 2020 року в Україні відчутно подорожчає цукор. Очікується, що ціни виростуть на 10%. Подорожчання почнеться навесні.

Про це повідомив генеральний директор Pro-Consulting Олександр Соколов, передає AgroPortal.

"Ціна на цукор в Україні прогнозовано зросте, адже разом з ростом попиту навесні почнеться його подорожчання. Однак, простежуючи тенденції за індексом споживчих цін за 2019 рік, це не є сигналом дефіциту як хронічного явища", – сказав Соколов.

Причина подорожчання – зменшення врожаю через скорочення на 30% посівної площі під цукровий буряк в 2019 році і рецесія виробництва.

В Україні різко подорожчає основний продукт Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, вартість споживчого кошика в Києві на 40% вище, ніж такого ж набору продуктів і послуг в Тбілісі.

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