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24 лютого • оновлено в 08:23
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В Україні різко подорожчає основний продукт

4.7т
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До кінця 2020 року в Україні відчутно подорожчає цукор. Очікується, що ціни виростуть на 10%. Подорожчання почнеться навесні.

Про це повідомив генеральний директор Pro-Consulting Олександр Соколов, передає AgroPortal.

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"Ціна на цукор в Україні прогнозовано зросте, адже разом з ростом попиту навесні почнеться його подорожчання. Однак, простежуючи тенденції за індексом споживчих цін за 2019 рік, це не є сигналом дефіциту як хронічного явища", – сказав Соколов.

Причина подорожчання – зменшення врожаю через скорочення на 30% посівної площі під цукровий буряк в 2019 році і рецесія виробництва.

В Україні різко подорожчає основний продукт

В Україні різко подорожчає основний продукт

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, вартість споживчого кошика в Києві на 40% вище, ніж такого ж набору продуктів і послуг в Тбілісі.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Зростання цін в Україні
Місце
Україна
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-не важно что дорожает,можно поскулить и забыть
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
Путин, остановись!
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