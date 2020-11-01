В Україні різко активізувалися шахраї: впровадили 50 схем

В Україні кількість шахрайських схем злетіла. Разом із карантином українці частіше почали купувати в мережі й водночас – ставати жертвами аферистів. Всього, за підрахунками Нацбанку, в країні працює 50 схем обману.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. За даними НБУ, у січні-червні зафіксовано 47 500 випадків шахрайства з платіжними картами і банківськими рахунками на загальну суму 86,4 млн грн, а за перше півріччя 2019 року було зафіксовано 34 700 таких випадків на загальну суму 72,6 млн грн.

"Телефонне шахрайство – найпоширеніший вид платіжного шахрайства. Зловмисники усіма способами домагаються, щоб потенційна "жертва" перерахувала їм гроші або передала дані своєї карти", – пояснили в НБУ

Шахраї освоюють технології навіть швидше, ніж банки, розповідає OBOZREVATEL заступниця голови "ЕМА" Олеся Данильченко. У такій ситуації не дивно, що у 2020 році шахраї почали активно красти кошти українців.

Про одну з популярних схем розповів глава НБУ Кирило Шевченко. "Потенційній "жертві" надходить SMS-повідомлення про виграш автомобіля, більше деталей пропонується дізнатися на сайті або за телефоном. Людина телефонує за вказаним номером, де їй пояснюють: щоб отримати свій приз, необхідно сплатити податок у розмірі 1% від його вартості. для переконливості шахраї навіть можуть створити сайт, на якому є вся інформація про "акції" і відгуки попередніх переможців", – передає слова Шевченка пресслужба НБУ.

У цій ситуації, зазначає Данильченко, потрібно керуватися двома простими правилами:

ігнорувати всі повідомлення про призи в акціях, у яких ви не брали участь;

отримавши повідомлення "з банку", відразу ж телефонувати до фінансової установи за номером телефону, який вказаний на карті;

не вірити ніяким погрозам, залякуванням або обіцянкам вручити подарунки або грошові призи.

"Зовсім недавно банк оштрафували за порушення в рекламному повідомленні. У ньому йшлося про те, що кредит нібито дають під "0%". У випадку з такими компаніями, які займаються продажами, немає органу, який би регулював їхню діяльність і зміг би законно штрафувати. Тут потрібно передусім бути пильними самим клієнтам. Уважно читати всі умови, ігнорувати сумнівні повідомлення", – радить Данильченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських користувачів торговельного майданчика OLX почали атакувати хакери з Росії. Під приводом продажу товару вони дізнаються дані картки покупця, а потім знімають з неї гроші.