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В Україні рекордно подорожчав популярний овоч: люди в паніці

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За даними Державної служби статистики, в березні 2019 року, в порівнянні з лютим, в Україні подорожчало 19 продуктів, або понад 61% соціального кошику. Лідером є білокачанна капуста, яка з початку поточного тижня має рекордну вартість за всю історію незалежної України. Її оцінюють в півсотні гривень за кіло.

Така ж капуста в супермаркеті коштує 58 гривень. Капуста старого врожаю на ринку — 18-25 гривень, магазинна — по 24. Магазинна пекінська капуста подорожчала з 35 до 38 гривень, на базарі зустрічається і по 40.

Капуста на ринку

Капуста на ринку

timer-odessa.net

У Мережі українці скаржаться на ціни на українських ринках і супермаркетах.

Як повідомляють аналітики проекту EastFruit, запаси білокачанної капусти врожаю 2018 року в українських господарствах вже порядком виснажені, що провокує подальше подорожчання цієї продукції. При цьому вони підкреслюють, що в результаті таких коригувань ціни на капусту в Україні вже встановили новий рекорд за всю історію незалежності країни.

Сьогодні українські фермери пропонують до продажу зазначену продукцію від 16 до 18 грн/кг ($ 0,60-0,67 / кг). Таким чином, на даний момент капуста в Україні коштує в середньому в 3,5 рази дорожче, ніж в аналогічний минулорічний період. Також нагадаємо, що до цього рекордними цінами для першої половини квітня вважалися показники за 2011 рік, коли вони досягали 10,5 грн/кг.

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Позитивний ціновий тренд гравці ринку пов'язують з активізацією попиту в умовах сезонного скорочення пропозиції. Однак при цьому вони відзначають, що весь обсяг реалізується виключно на внутрішньому ринку, тоді як експортери не виявляють зацікавленості в закупівлі капусти.

Проте галузеві експерти не виключають, що вже найближчим часом темпи подорожчання торішньої білокачанної капусти в Україні можуть істотно знизитися. Свою думку фахівці аргументують активним збільшенням пропозиції капусти нового врожаю на ринку. Зокрема, вже сьогодні ця продукція надходить з Македонії та Узбекистану, причому рання капуста з Узбекистану пропонувалася до продажу за 25-26 гривень за кілограм, імпортна продукція з Македонії — по 28-30 гривень за кілограм.

капуста

капуста

pixabay.com

Більш того, на поточному тижні до збору врожаю капусти приступили фермери із Закарпаття. Поки цю продукцію пропонують одиничні господарства невеликими партіями по 25-28 гривень за кілограм. Однак уже на наступному тижні виробники регіону планують вийти на ринок більш масово, що неминуче зробить негативний вплив на ціноутворення в сегменті торішньої капусти.

Крім того, глава Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко констатував факт подорожчання капусти та інших продуктів на своїй сторінці в Facebook:

"Капуста офіційно є безумовним лідером березня. Відбулося зростання вартості всіх видів хліба, молочної продукції, тушки та філе курки, капусти, картоплі і яблук, макаронів, борошна, ячної і манної крупи, пшона і риби. Стали дешевше 9 продуктів, або 29% асортименту. Зменшилися ціна рису, яловичини, свинини, сала, яєць, масла, цибулі, буряка і моркви. Не змінилися ціни на гречку, ковбаси і цукру, тобто на 10% продуктів, ціни на які моніторяться державою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, В Україні наполовину злетіли ціни на пшоняну крупу.

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їжа
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Пигин Макс
Пигин Макс
Видимо у нерабов хорошие зарплаты, раз цены такие. Теперь понятно желание крымчан быстрее перебраться на Украину. Гыгыгы!!!
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
За это скакал майдан..
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Правильно хахлам жрать не чего
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