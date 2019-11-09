В Україні поширюють фальшивки: як впізнати справжні гроші

В Україні поширюють фальшиві гроші. Шахраї навчилися практично ідентично повторювати справжні купюри, проте є кілька відмінностей.

Як повідомляє УНН, перш за все, для того щоб розпізнати фальшиву купюру, варто звертати увагу на рельєфність зображень лицьового боку і якість паперу.

Також необхідно оглянути банкноту шляхом розміщення її проти світла. При цьому уважно оглянути її на наявність водяного знаку, захисної стрічки і наскрізних елементів, які можуть поєднуватися, доповнювати один одного.

Під час огляду, варто звернути увагу на колірну гаму, фарби повинні змінювати колір, якщо розглядати гроші під різними кутами. Справжні гроші повинні мати частково введену в товщу паперу полімерну захисну стрічку, яка повинна бути темно-сірого кольору в банкнотах номіналом 100 гривень та коричневого в банкнотах номіналом 500 гривень зразка 2014 року.

При розгляді банкноти під гострим кутом проти світла повинно бути видно латентне зображення номіналу. Кожна банкнота містить мікро тексти, якщо вони не читаються, або ж якість друку погане, це є одним з ознак того, що у ваші руки потрапили фальшиві гроші.

Тим часом, в поліції радять, тим хто має справу з грошима, з метою перевірки їх дійсності, варто придбати спеціальну техніку, яка допоможе виявити підробку. Якщо у ваші руки потрапили фальшиві гроші, то слід негайно викликати поліцію і повідомити всі обставини отримання таких коштів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України з 25 жовтня 2019 року введе в обіг купюру нового номіналу – 1000 гривень. Причиною такого рішення Нацбанк назвав потребу українців.

На лицьовій стороні нової банкноти в 1000 гривень – портрет Володимира Вернадського. На зворотному боці надруковано зображення будівлі Президії Національної академії наук України.

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