В Україні нові вимоги щодо стажу виконали лише 50% пенсіонерів

В Україні вже з 2027-го, щоб отримати виплату в 60 років, знадобиться щонайменше 35 років стажу. Зараз із таким стажем усього половина пенсіонерів, і ситуація найближчими сімома роками зміниться незначно.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. За оцінками Мінсоцполітики, через сім років приблизно 45% українців змушені будуть працювати до 63 або 65 років. За даними Міжнародної організації праці, зараз близько 50% пенсіонерів не виконують вимогу щодо стажу, яка повноцінно набуде чинності в 2027 році.

Велика проблема – тіньова зайнятість. Приблизно чотири мільйони українців працюють без офіційного оформлення, внески до Пенсійного фонду не платять. А ще мільйони частину зарплати отримують у конверті. Усе це призводить до того, що на чинних пенсіонерів грошей просто не вистачає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на українців уже наступного року чекає нова пенсійна реформа. Тих, хто вже вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть вносити вклад на особистий рахунок. Ці гроші або візьмуть з уже наявних податків і внесків, або змусять платити додатково.

Україна входить до 15 країн світу з найшвидшими темпами скорочення населення, згідно з даними ООН. До того ж у найближчі десятиліття скорочення населення буде відбуватися за рахунок працездатних. За 5 років населення скоротиться на 18%, співвідношення між пенсіонерами й тими, хто працює, зросте майже удвічі. Якщо ситуацію ніяк не змінити, з часом грошей на пенсію може просто не вистачити.