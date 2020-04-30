В Україні почалися виплати пенсії за травень: де і як отримати

Виплата пенсій за травень в Україні розпочалась за графіком – у середу, 29 квітня.

На це спрямовано 689,6 мільйона гривень, повідомили на сторінці Пенсійного фонду у Facebook.

"Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсію буде зараховано на ваш рахунок у банку, а тим, хто обрав „Укрпошту”, пенсії доставлять листоноші додому", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 11,4 млн пенсіонерів на індексацію виплат у травні можуть претендувати лише близько 7 млн осіб.

Пенсійний фонд у четвер, 23 квітня, спрямував 9,9 млрд гривень на виплату разової допомоги пенсіонерам у розмірі 1000 гривень.

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