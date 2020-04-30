Головна Новини
30 квітня • оновлено в 10:45
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

В Україні почалися виплати пенсії за травень: де і як отримати

1.2т
Читати матеріал російською

Виплата пенсій за травень в Україні розпочалась за графіком – у середу, 29 квітня.

На це спрямовано 689,6 мільйона гривень, повідомили на сторінці Пенсійного фонду у Facebook.

"Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсію буде зараховано на ваш рахунок у банку, а тим, хто обрав „Укрпошту”, пенсії доставлять листоноші додому", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 11,4 млн пенсіонерів на індексацію виплат у травні можуть претендувати лише близько 7 млн осіб.

Пенсійний фонд у четвер, 23 квітня, спрямував 9,9 млрд гривень на виплату разової допомоги пенсіонерам у розмірі 1000 гривень.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Пенсія в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
пенсії Пенсійний фонд
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка Особисті фінанси

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 10406.

    Вилікувалися: 1238. Померли: 261.

  • У світі захворіли вже більше 3,2 мільйона осіб, загинули – 228 тисяч.

  • Ляшко заявив про унікальний підхід України в боротьбі з пандемією.

  • Лікарі назвали простий спосіб профілактики коронавірусу: вистачить 10 хвилин.

  • Ліки від раку протестують на 120 хворих коронавірусом в Британії. Кажуть, вистачить 1 пігулки на добу.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги