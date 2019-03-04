Виплати урізали: які неприємні сюрпризи чекають пенсіонерів в Україні

В Україні в березні 2019 року вперше провели перерахунок пенсій. У середньому виплати підвищать на 17%. Таке нововведення стало результатом ухваленої ще в 2017 році пенсійної реформи. Правда, разом із перерахунком новий закон передбачає низку менш приємних нововведень.
Так, розмір нових пенсій скоротили на 26%, а фактичний пенсійний вік у результаті підвищення вимог до стажу щорічно буде зростати.
OBOZREVATEL розібрався, що разом із підвищенням пенсій отримали українці після проведеної реформи.
Як українцям підвищують пенсійний вік
Пенсійна реформа в Україні не тільки ввела автоматичну індексацію виплат, яка вперше пройде в цьому місяці, але й запустила коридор пенсійного віку. У ньому є троє дверей: 60, 63 і 65 років. Щоб дійти до останніх із них, зокрема вийти на заслужений відпочинок у 60 років, у 2019-му потрібно мати щонайменше 26 років стажу. І щороку відстань до цих дверей збільшуватиметься на 12 місяців.
Ті, хто не зміг накопичити необхідний стаж, зможуть вийти на пенсію в 63 або навіть 65 років. Поетапне підвищення пенсійного віку передбачене до 2028 року. Важливо водночас зазначити, що весь цей час частина українців, як і раніше, зможе отримати пенсійне посвідчення в 60 років. Різниця тільки в тому, що в 2019-му таких абсолютна більшість, а в 2028-му – буде всього 55%.
Хто зможе вийти на пенсію в 60 років:
у 2019-му – від 26 років стажу;
у 2020-му – від 27 років стажу;
у 2021-му – від 28 років стажу;
у 2022-му – від 29 років стажу;
у 2023-му – від 30 років стажу;
у 2024-му – від 31 роки стажу;
у 2025-му – від 32 років стажу;
у 2026-му – від 33 років стажу;
у 2027-му – від 34 років стажу;
у 2028-му – від 35 років стажу.
Так, Кабінет міністрів прив'язав пенсійний вік до стажу, залишивши загальний показник виходу на заслужений відпочинок у 60 років. Україна залишається однією з декількох країн Європи, де вийти на пенсію можна в 60. У Росії, Білорусі й практично в усіх країнах ЄС раніше 63-65 років пенсію не виплачують.
Більше 30% українців вже в цьому році не зможуть претендувати на пенсію в 60 років. Велика частина з них (приблизно 26%) зможуть вийти на заслужений відпочинок лише в 63 роки. Торкнеться це нововведення тих українців, які в цьому році заробили до 25 років стажу.
Хто вийде на пенсію в 63 роки:
у 2019-му – від 16 до 26 років стажу;
у 2020-му – від 17 до 27 років стажу;
у 2021-му – від 18 до 28 років стажу;
у 2022-му – від 19 до 29 років стажу;
у 2023-му – від 20 до 30 років стажу;
у 2024-му – від 21 до 31 року стажу;
у 2025-му – від 22 до 32 років стажу;
у 2026-му – від 23 до 33 років стажу;
у 2027-му – від 24 до 34 років стажу;
у 2028-му – від 25 до 35 років стажу.
Протягом 10 років поступово кількість тих українців, які зможуть отримати пенсію тільки в 65 років, буде рости з 4 до 5%. Ще приблизно 40% до 2028 року зможуть вийти на заслужений відпочинок у 63.
Хто вийде на пенсію в 65 років:
у 2019-му – до 16 стажу;
у 2020-му – до 17 років стажу;
у 2021-му – до 18 років стажу;
у 2022-му – до 19 років стажу;
у 2023-му – до 20 років стажу;
у 2024-му – до 21 року стажу;
у 2025-му – до 22 років стажу;
у 2026-му – до 23 років стажу;
у 2027-му – до 24 років стажу;
у 2028-му – до 25 років стажу.
Позитивний вплив від такого "коридору" – згодом українці зрозуміють, що без офіційного працевлаштування їм доведеться працювати довше. І це повинно стимулювати оформляти трудові відносини й платити внески в Пенсійний фонд. Проте масштабно демографічну проблему таке підвищення не вирівняє. Необхідність підвищувати пенсійний вік залишається. І в Світовому банку, і в МВФ, і в ООН рекомендують поступово збільшувати цей показник. Навіть в умовах, коли середня тривалість життя українців менша, ніж у "сусідів" із західних країн, співвідношення працюючих і пенсіонерів перебуває приблизно на тому ж рівні. Тому, рано чи пізно, переглянути вік виходу на пенсію доведеться і українцям.
Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вказує ще на одну проблему – дефіцит Пенсійного фонду в 2019-му становитиме 167 млрд грн. Незважаючи на проведену реформу, "діра" збільшується з кожним роком. І на це не можуть звернути увагу кредитори України.
"У грудні минулого року, коли остаточно стало зрозуміло, яким буде дефіцит Пенсійного фонду, ми почули від уповноважених осіб Світового банку досить цікаві заяви з приводу того, що Україні не минути перегляду пенсійної реформи й підняття пенсійного віку до 65 років", – зазначив Пендзин.
За прогнозом експерта, вимога кредиторів стане "головним болем" уряду, який прийде в жовтні після парламентських виборів в Україні. "Але те, що за такого зростання дефіциту Пенсійного фонду з кредиторами не минути цього питання – це зрозуміло", – сказав економіст.
Головна проблема пенсійної реформи – 1,8 млн українців залишаться з мінімалкою
Одне з найбільш неприємних нововведень реформи – зниження коефіцієнта оцінки стажу. Якщо раніше за кожен відпрацьований рік українці отримували 1,35% розрахункового заробітку, після реформи дають тільки 1%. Тобто роль стажу в розмірі пенсії скоротили. Це призвело до того, що приблизно 1,8 млн українців за формулою мають пенсію нижчу за мінімальну. З державного бюджету їм доплачують частину суми, щоб вони отримували не менше 1497 грн.
Для прикладу, українець, який вийшов на пенсію в цьому році й водночас стабільно отримував трохи менше середньої по країні зарплати (нині до 7 тис. грн) і відпрацював 26 років, у 2019-му за формулою може претендувати на пенсію в розмірі 1411 грн. Якщо ж цей самий українець офіційно отримував мінімалку, навіть за умови 35 років стажу розрахунковий розмір виплати буде на рівні менше мінімального.
І в першому, і в другому випадку виплату підвищать до 1497 грн (мінімальна пенсія). Але до того, як у Україні провели реформу, із зарплатою трохи менше середньої (якщо виходити на пенсію по старим правилам в 2019-му) можна було отримувати пенсію в розмірі біля 1,9 тис. грн.
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Тобто до реформи українці з маленькими зарплатами могли отримувати менше мінімальної пенсії. А після реформи і березневого перерахунку вони залишаться зі своєю мінімалкою. Єдине – за рахунок "євробляхерів" їм у два транші видадуть по 2,4 тис. грн. Але проблему це не вирішить, щомісячна виплата залишиться на тому ж рівні.
Зниження коефіцієнта оцінки стажу вплинуло і на порівняно багатих пенсіонерів. Їх пенсії, в порівнянні зі старими правилами, також могли бути на 26% більше. Правда, варто враховувати, що ще до реформи єдиний соціальний внесок становив в середньому 37% із зарплати, а після його знизили до 22%. Таке рішення нібито мало стимулювати різке зростання зарплат (роботодавці могли підвищувати виплати не змінюючи фонд оплати праці).
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