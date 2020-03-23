В Україні підвищать пенсії і роздадуть надбавки в 1 тис. грн

В Україні в травні проведуть індексацію пенсій, а також встановлять доплату для окремих категорій пенсіонерів.

Рішення про це було ухвалено в Кабміні, повідомила під час брифінгу міністр соціальної політики Марина Лазебна. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Пенсія в Україні

"З квітня буде здійснено одноразову виплату по 1000 грн пенсіонерам, у яких пенсія не досягає 5000 грн. Таких пенсіонерів у нас понад 10 млн. Таку ж виплату отримають понад 400 тис. одержувачів соціальної допомоги, які отримують цю допомогу замість пенсії. Це люди, які мають інвалідність з дитинства, це діти з інвалідністю, і це отримувачі соціальних пенсій", – сказала Лазебна.

За її словами, пенсіонери, яким виповнилося 80 і більше років, щомісяця отримуватимуть 500 гривень доплати.

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