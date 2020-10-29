В Україні під блокування потрапили навіть дрібні перекази: банки перевіряють всіх

В Україні банки через декілька місяців набуття чинності нових правил фінансового моніторингу продовжують перевіряти і блокувати перекази. Прецедентів, коли блокують дрібні операції, не стає менше.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Такі прецеденти є, і їх не стає менше", – визнає фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Ризикоорієнтований підхід і суворий нагляд із боку НБУ не залишає банкам іншого вибору. І багато хто продовжує чистити власні клієнтські бази, поступово рухаючись від клієнтів із великими обігами до менших сум.

"Якщо говорити про відносно незначні операції (в межах 150 тис. грн – багато банків зберегли це порогове значення), то тут ключовим індикатором підозрілості є перевищення суми операції над середньостатистичними, зазначеними в анкеті показниками або доходами", – розповідає експерт у коментарі OBOZREVATEL.

Умовно кажучи, якщо людина раптово отримає переказ на 100 тис. грн у той час як у середньому щомісяця отримувала зарплату 20 тис. грн, найімовірніше, така операція буде заблокована. А банк зажадає пояснень і документальних доказів того, що ця операція законна.

Блокують навіть невеликі суми. Наприклад, як розповів OBOZREVATEL економіст Олексій Дорошенко, його братові заблокували переказ усього на 150 грн. За ідеєю така операція не повинна була проходити фінансовий моніторинг, проте банк все одно вважав, що походження коштів сумнівне.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні активізувалися випадки розміщення шахрайських пристроїв (скріммінгів) на банкоматах. Спеціальні прилади допомагають зловмисникам робити дублікат карти. Щоб не попастися на вудку шахраїв, недостатньо користуватися тими банкоматами, які розміщені в супермаркетах.