В Україні перевірять усіх пенсіонерів: кому доведеться повернути гроші

В Україні, відповідно до зареєстрованого "Слугою народу" законопроєкту, проведуть тотальну перевірку пенсіонерів і всіх, хто отримує виплати від держави.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Згідно з документом, порушник зобов'язаний повернути все "зайве" державі. А якщо відмовиться – влада може через суд домогтися повернення незаконної матеріальної допомоги. Служителі Феміди розберуться в ситуації і можуть стягнути гроші.

На кожного зберуть наступну інформацію:

ПІБ, стать, місце і дата народження;

паспортні дані та ІПН (якщо він є);

де зареєстрований, і де насправді проживає;

дані з різних реєстрів (наявність авто, нерухомості і т. д.);

де і скільки банківських рахунків відкрито і скільки коштів на них зберігається.

Пенсії в Україні

Всього закон передбачає три етапи верифікації. Перший буде проводити орган, до якого ви звернетеся за матеріальної виплатою. Наприклад, управління соціального захисту. Вони приймуть заяву, візьмуть всі необхідні для виплати документи, внесуть інформацію в єдину базу і тут же отримають дані з неї.

Другий етап триватиме до тих пір, поки ви отримуєте гроші від держави. Наприклад, якщо зробили покупку на суму від 50 тис. грн (придбали машину), ця інформація потрапить до реєстру і ви позбудетеся права отримувати субсидію.

Третій етап – перевірка тих, хто вже не отримує гроші від держави. Наприклад, ви знайшли роботу і більше не потребуєте в виплати по безробіттю. Цей етап може тривати протягом трьох років після того, як гроші перестали виплачувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони за законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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