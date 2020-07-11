В Україні перерахують мінімалку: кого і як торкнеться

У 2020-му українців чекає незначне підвищення мінімальної зарплати вже у вересні – на 5,9% до 5000 грн. У наступному році цей показник, обіцяє прем'єр, підвищать двічі.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, зараз мінімальна зарплата становить 4723 грн, а в наступному році буде на рівні 6000 грн.

з 1 січня 2021-го – 6000 грн;

з 1 липня 2021-го – 6500 гн.

З огляду на те, що в Україні досить швидко зростають ціни, додає аналітик Єгор Комов, таке зростання у кращому разі дозволить найбільш малозабезпеченим зберегти свій рівень доходів.

"Наше бачення необхідності підвищувати МЗП (мінімальна заробітна плата. – Ред.) базується на п'яти факторах, які ми аналізуємо (споживчий попит, інфляція, зайнятість, подолання бідності, нерівність). Активні дебати щодо мінімальної зарплати тривали і у 2016-2017 роках, тому ми ретельно вивчили переваги та недоліки тодішнього рішення", – заявив прем'єр.

Також зросте і пенсія для тих, хто виконав вимоги щодо стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) і кому вже виповнилося 65 років. Вони, згідно із законом, мають право на виплату в розмірі не менш ніж 40% мінімалки.

з 1 січня 2021 року – 2400 грн;

з 1 липня 2021 року – 2600 грн.

Вчера Лідія Ткаченко зазначає: з урахуванням, що наступного року влада обіцяє зробити доплату в 500 грн всім, хто має достатньо стажу і досяг віку 75 років, таке підвищення стосуватиметься незначної кількості українців.

Кого стосується:

Податки. Зараз із мінімальної зарплати потрібно заплатити 1960 грн податків, а вже з 1 вересня – 2075 грн.

Зарплати. Підвищення мінімалки до 5000 грн стосуватиметься небагатьох (найперше лікарів та інших бюджетників, які насправді отримують мінімалку). Їхній дохід збільшиться всього на 277 грн. А ось підвищення мінімалки до 6500 грн у 2021-му відіб'ється на 37% тих, хто працює. Саме стільки українців, згідно з даними Держстату, наразі отримують менше за зазначену суму.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, карантин і пандемія коронавірусу назавжди змінили ринок праці не тільки в Україні, але і по всьому світу. Якщо для нас актуально зниження зарплат і перехід на віддалену роботу, то в світі вже почався активний перехід до нових технологічних робочих місць і скорочення персоналу.