В Україні вісім з десяти пенсіонерів отримують виплати нижче прожиткового мінімуму. А ті, хто до 25 років не працевлаштувався офіційно, вчасно пенсію не отримає. Навіть із високою зарплатою і маленьким стажем розраховувати на гідну виплату не доводиться.

Через тіньову зайнятість та зарплати в конверті розмір пенсій буде тільки знижуватися, заявляють у Мінсоцполітики.

Детальніше про те, як заробити на гідну старість і чому майбутнє залежить від офіційного працевлаштування, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Ті, хто заробляє в конверті, будуть працювати до кінця життя

В Україні поетапно підвищується вимога для виходу на пенсію в 60 років. У 2020-му це 27 офіційно відпрацьованих років. А вже в 2028-му межа збільшиться до 35. Що це означає? Наприклад, якщо вам зараз 40 років, у вас уже має бути мінімум 15 років стажу.

Є три "двері". Перша – зовсім залишитися без пенсії. Таке майбутнє загрожує тим, хто офіційно не має і 15 років стажу. Друга – вийти на пенсію в 63 роки. Зараз для цього потрібно від 17 до 27 років стажу, а в 2028-му (останній етап підвищення вимоги) – від 25 до 35 років. Детальніше – в інфографіці OBOZREVATEL.

Єдиний спосіб отримати пенсію вчасно – домогтися від роботодавця офіційного оформлення і відмовитися працювати "в тіні". Погоджуючись на зарплату в конверті, ви фактично позбавляєте себе майбутнього. У такому випадку працювати доведеться до самої смерті.

Дослідниця Лідія Ткаченко розповідає: стаж українців, якщо нічого не зміниться найближчим часом, буде знижуватися. Частина нелегального ринку праці все ще вагома. На базарах, дрібних підприємствах і навіть у деяких держструктурах і відносно великих підприємствах можна знайти неоформлених працівників.

З одного боку, це позбавляє можливості хоч якось захистити свої права, а з іншого – соціального захисту і майбутньої пенсії.

Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко додає: тільки економічне зростання в поєднанні зі зростанням зарплат і скорочення тіньової зайнятості може вплинути на ситуацію. "У нас, наприклад, знизили штрафи за порушення трудового законодавства. Як думаєте, це допоможе скоротити рівень тіньової зайнятості? Ні! Повинна бути консолідована політична позиція всіх гілок влади. Ми за чесні відносини і повинні думати про свою старість", – відзначає експерт.

"При наявності обмеженого фінансового ресурсу солідарної пенсійної системи, тіньової зайнятості, тіньової виплати заробітної плати та з огляду на те, що лише 5% працюючих беруть участь у системі недержавного пенсійного забезпечення (при цьому більшість платять внески не регулярно і в недостатньому розмірі), рівень пенсійного забезпечення майбутніх пенсіонерів буде знижуватися", – заявила перша заступниця міністра соціальної політики Наталія Ненюченко.

"Рівень пенсійного забезпечення майбутніх пенсіонерів буде знижуватися", – заявила перша заступниця міністра соціальної політики Наталія Ненюченко.

Як не втратити пенсії:

працювати офіційно як мінімум із 25 років (щоб до 60 років мати 35 років стажу);

отримувати "білу зарплату" (якщо офіційно отримувати мінімалку, то і пенсія буде мінімальною).

Ще одна важлива умова, яку куди складніше реалізувати – сформувати в Україні правильне ставлення до сплати податків, дотримання трудового законодавства і відповідальність за пенсіонерів.

Ті, хто вже досяг 60 років, отримують свої виплати за рахунок внесків працюючих. І роботодавець, який не оформляє офіційно і не платить податки, повинен розуміти, що він фактично краде у пенсіонерів і позбавляє майбутнього своїх же співробітників.

Скільки можна отримати

В Україні реальний прожитковий мінімум для пенсіонера (розрахунки Мінсоц) – 3,2 тис. грн. П'ять мільйонів українців отримують пенсію до 2 тисяч гривень. Сім мільйонів отримують пенсію до прожиткового мінімуму. Мінімальна виплата – 1638 грн.

Уже зараз кожен українець може приблизно оцінити, на яку пенсію може розраховувати. Для цього середню зарплату за останні три роки (статистика ще обробляється, найімовірніше, це буде близько 7 тис. грн) множать на стаж, 1% і співвідношення власної зарплати до середньої.

Наприклад, якщо ви збираєтеся виходити на пенсію в цьому році і у вас є 35 років стажу і середня зарплата, пенсія може скласти близько 2,5 тис. грн. Якщо зарплата в два рази вища середньої – 5 тис. грн. А при 27 роках стажу, із середньою зарплатою можна отримати 1,7 тис., при зарплаті в два рази вище і 27 роках стажу – 3,4 тис. грн пенсії.

Якщо ви самостійно погоджуєтеся працювати нелегально, не тільки берете участь у порушенні закону, а й із доброї волі позбавляєте себе забезпеченої старості. І якщо зараз здається, що пенсія десь у далекому майбутньому, з віком, уже змінивши свою думку, шансів виправити ситуацію буде менше.

Детальніше про те, як можна докупити стаж і як правильно збирати на старість, уже незабаром читайте на OBOZREVATEL.

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