ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СвітСпорт

/Особисті фінанси

В Україні озвучили нові тарифи на газ: скільки платитимемо на місяць

1.6тЧитати матеріал російською

Українці вже за лічені дні платитимуть за блакитне паливо за новими тарифами. Ціни відрізнятимуться залежно від регіону. При цьому в середньому вартість палива знизиться на 8%.

OBOZREVATEL з'ясував, з чого складається тариф на газ і як зміняться ціни у наступному місяці.

Українці вперше платять за газ за ринковими тарифами

Уже кілька місяців тариф на газ в Україні залежить від ринкових умов. Якщо раніше уряд лише прагнув, щоб українці платили за тими самими цінами, що і на зовнішньому ринку, зараз ця мета вже перевиконана. З урахуванням зниження вартості блакитного палива на зовнішніх ринках, а також відносно високих цін "Нафтогазу" у порівнянні з іншими постачальниками, українці вже зараз платять більше, ніж деякі промислові споживачі.

Новини
Проти "Нафтогазу" завели справу через завищені ціни на газ

Нове правило зазначає: якщо "Нафтогаз" купує газ дешевше, ніж за 8,55 грн за куб, то українцям повинні продавати за тими цінами, за якими блакитне паливо купують. Якщо ж на зовнішньому ринку ціна виросла, то для українців її можуть підвищити не більше ніж до 8,55 грн/куб.

Тариф на газ в Україні

Тариф на газ в Україні

pixabay

"Як ми бачимо на світових ринках, поки що ціна демонструє тенденцію до зниження. Є хороші новини для споживачів: у літній сезон ціна падатиме", — прогнозує координатор житлових програм "Опори" Тетяна Бойко.

В "Нафтогазі" вже підрахували — у червні за кожен кубометр населення платитиме їм 5,803 грн. До цієї цифри додасться 20% ПДВ, тариф на транспортування у 1,5719 грн і розподіл (залежить від регіону). Наприклад, у Харкові, з огляду на те, що розподіл коштує 269,1 грн. за 1 тис. м. куб, за кожен кубометр доведеться платити 7,38 грн.

У Харківській області, де тариф на розподіл вищий, за такий же обсяг блакитного палива заплатять 7,84 грн (на 46 коп./куб більше).

Новини
Зниження ціни на газ: експерт запевняє, що споживач відчує різницю

"Споживачам слід звернути увагу на те, що кінцева вартість блакитного палива у платіжках буде різною на всій території України. Така різниця обумовлена рішенням НКРЕКП про введення для "Укртрансгазу" тарифу на транспортування, виходячи із замовленої потужності", — йдеться у заяві Асоціації газового ринку України.

В Україні озвучили нові тарифи на газ: скільки платитимемо на місяць

pixabay

В середньому, згідно із нормами споживання, в опалювальний сезон сім'я з трьох осіб у приватному будинку на опалення, підігрів води та приготування їжі витрачала 1775,5 грн за старим тарифом на газ. Якби нові тарифи діяли в минулому опалювальному сезоні, витрати на блакитне паливо скоротилися б до 1514,3 грн.

Сім'я з трьох осіб з однією газовою плитою:

  • 84,6 грн за старим тарифом — 73 грн за новим тарифом

Сім'я з трьох осіб у будинку 70 кв. м (опалюється газом):

  • Було 1637 грн (опалення) — буде 1394,8 грн

  • Було 138,5 грн (плита і підігрів води) — буде 119,5 грн

У розрахунках враховувалися затверджені Кабміном нормативи споживання та коригуючий коефіцієнт для Києва. Також варто враховувати, що до жовтня, коли в Україні стартує опалювальний сезон 2019/2020, тарифи на газ можуть знову переглянути. "Я можу прогнозувати, що на газ буде більший попит восени і взимку, і ціна може вирости. Але чи відбудеться це — досить важко сказати. Така ймовірність є, це загальна тенденція", — пояснює Бойко.

Наступний крок — тарифи на електроенергію

З 1 липня в Україні також можуть переглянути і вартість електроенергії. В країні має запрацювати ринок "струму": постачальників можна буде обрати самостійно, а тарифи з часом перестане встановлювати держава.

Поки що особливої конкуренції немає, тому постачальники зможуть відразу встановити високі ціни. За різними оцінками, зростання може скласти близько 30-40%. Щоправда, у Кабміні пояснюють: спершу працюватиме універсальний постачальник зі спеціальними зобов'язаннями. За таким самим принципом працює і ринок газу. Кабмін своєю постановою визначає, за якою ціною "Нафтогаз" має продавати блакитне паливо на потреби українців.

Дивіться відео за темою:

"Згідно з перехідними положеннями закону, на дворічний період універсальні постачальники, створені на базі обленерго, продаватимуть електроенергію споживачам за тарифами, які формуються за встановленою регулятором методикою, тобто повністю під контролем держави", — пояснює представник одного з великих постачальників Юлія Носулько.

До речі, проти ринку електроенергії виступили представники команди новообраного президента Зеленського. Там уже заявили, що ціна, в результаті запуску, може різко підскочити (назвавши ті самі 30-40%). Мовляв, відкривати ринок в умовах монополізації і практично відсутності конкуренції небезпечно для простих споживачів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Тарифи ЖКГ і субсидії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
газтарифиЖКХ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
За свет я плачу за 3 комн квартиру...700 р...Мелочь..Не замечаю..Что за проблемы у вас там?????Вы когда жить то начнёте????
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные...что у вас за проблемы с газом?)))21 век...Я плачу в месяц...150 р...Я это не то что бы не замечаю я об этом просто никогда вооще не думаю
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки