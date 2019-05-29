В Україні озвучили нові тарифи на газ: скільки платитимемо на місяць

Українці вже за лічені дні платитимуть за блакитне паливо за новими тарифами. Ціни відрізнятимуться залежно від регіону. При цьому в середньому вартість палива знизиться на 8%.

OBOZREVATEL з'ясував, з чого складається тариф на газ і як зміняться ціни у наступному місяці.

Українці вперше платять за газ за ринковими тарифами

Уже кілька місяців тариф на газ в Україні залежить від ринкових умов. Якщо раніше уряд лише прагнув, щоб українці платили за тими самими цінами, що і на зовнішньому ринку, зараз ця мета вже перевиконана. З урахуванням зниження вартості блакитного палива на зовнішніх ринках, а також відносно високих цін "Нафтогазу" у порівнянні з іншими постачальниками, українці вже зараз платять більше, ніж деякі промислові споживачі.

Нове правило зазначає: якщо "Нафтогаз" купує газ дешевше, ніж за 8,55 грн за куб, то українцям повинні продавати за тими цінами, за якими блакитне паливо купують. Якщо ж на зовнішньому ринку ціна виросла, то для українців її можуть підвищити не більше ніж до 8,55 грн/куб.

Тариф на газ в Україні pixabay

"Як ми бачимо на світових ринках, поки що ціна демонструє тенденцію до зниження. Є хороші новини для споживачів: у літній сезон ціна падатиме", — прогнозує координатор житлових програм "Опори" Тетяна Бойко.

В "Нафтогазі" вже підрахували — у червні за кожен кубометр населення платитиме їм 5,803 грн. До цієї цифри додасться 20% ПДВ, тариф на транспортування у 1,5719 грн і розподіл (залежить від регіону). Наприклад, у Харкові, з огляду на те, що розподіл коштує 269,1 грн. за 1 тис. м. куб, за кожен кубометр доведеться платити 7,38 грн.

У Харківській області, де тариф на розподіл вищий, за такий же обсяг блакитного палива заплатять 7,84 грн (на 46 коп./куб більше).

"Споживачам слід звернути увагу на те, що кінцева вартість блакитного палива у платіжках буде різною на всій території України. Така різниця обумовлена рішенням НКРЕКП про введення для "Укртрансгазу" тарифу на транспортування, виходячи із замовленої потужності", — йдеться у заяві Асоціації газового ринку України.

pixabay

В середньому, згідно із нормами споживання, в опалювальний сезон сім'я з трьох осіб у приватному будинку на опалення, підігрів води та приготування їжі витрачала 1775,5 грн за старим тарифом на газ. Якби нові тарифи діяли в минулому опалювальному сезоні, витрати на блакитне паливо скоротилися б до 1514,3 грн.

Сім'я з трьох осіб з однією газовою плитою:

84,6 грн за старим тарифом — 73 грн за новим тарифом

Сім'я з трьох осіб у будинку 70 кв. м (опалюється газом):

Було 1637 грн (опалення) — буде 1394,8 грн

Було 138,5 грн (плита і підігрів води) — буде 119,5 грн

У розрахунках враховувалися затверджені Кабміном нормативи споживання та коригуючий коефіцієнт для Києва. Також варто враховувати, що до жовтня, коли в Україні стартує опалювальний сезон 2019/2020, тарифи на газ можуть знову переглянути. "Я можу прогнозувати, що на газ буде більший попит восени і взимку, і ціна може вирости. Але чи відбудеться це — досить важко сказати. Така ймовірність є, це загальна тенденція", — пояснює Бойко.

Наступний крок — тарифи на електроенергію

З 1 липня в Україні також можуть переглянути і вартість електроенергії. В країні має запрацювати ринок "струму": постачальників можна буде обрати самостійно, а тарифи з часом перестане встановлювати держава.

Поки що особливої конкуренції немає, тому постачальники зможуть відразу встановити високі ціни. За різними оцінками, зростання може скласти близько 30-40%. Щоправда, у Кабміні пояснюють: спершу працюватиме універсальний постачальник зі спеціальними зобов'язаннями. За таким самим принципом працює і ринок газу. Кабмін своєю постановою визначає, за якою ціною "Нафтогаз" має продавати блакитне паливо на потреби українців.

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"Згідно з перехідними положеннями закону, на дворічний період універсальні постачальники, створені на базі обленерго, продаватимуть електроенергію споживачам за тарифами, які формуються за встановленою регулятором методикою, тобто повністю під контролем держави", — пояснює представник одного з великих постачальників Юлія Носулько.

До речі, проти ринку електроенергії виступили представники команди новообраного президента Зеленського. Там уже заявили, що ціна, в результаті запуску, може різко підскочити (назвавши ті самі 30-40%). Мовляв, відкривати ринок в умовах монополізації і практично відсутності конкуренції небезпечно для простих споживачів.

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