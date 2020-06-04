Українцям різко збільшили податки з продажу квартир і авто: як відгукнулась вимога МВФ

В Україні змінили частину податків: більше доведеться платити тим, хто продає квартири й машини

В Україні з 23 травня набули чинності нові правки до Податкового кодексу, які не просто розширили повноваження контрольних органів, а й збільшили ставки. Незважаючи на критику як із боку бізнесу, так і в самій владі, документ довелося ухвалити – цього вимагав МВФ.

Про те, як нові норми змінять життя українців – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Частину податків збільшили, а податковій розв'язали руки

"Податкова отримала право закручувати гайки, презумпція провини перекладається на платника податків, тому що треба доводити щось податковій", – заявив в ефірі одного з телеканалів Міхеїл Саакашвілі.

Новоспечений прихильник "слуг народу" також сказав, що нібито президент Володимир Зеленський не хотів підписувати зміни до Податкового кодексу, але змушений був це зробити, тому що того вимагав МВФ. Цю ж інформацію OBOZREVATEL підтвердили і співрозмовники в "Слузі народу". За їхніми словами, зараз йдуть розмови про те, щоб переглянути принцип оподаткування іноземних компаній і відтермінувати принцип вини, проте конкретних пропозицій немає.

Пересічних українців торкнеться рішення збільшення розмірів податків (уже набуло чинності). Так, податок на продаж третьої квартири або машини за рік збільшили з 5 до 18% (плюс 1,5% військового збору).

Для прикладу, якщо за календарний рік ви продали третє авто (або квартиру) вартістю мільйон гривень, за старими правилами повинні були заплатити 50 тисяч податку і 15 тисяч військового збору, за новими ж доведеться віддати 180 тисяч податку та ті ж 15 тисяч збору.

Які податки переглянули:

рентний платіж на залізну руду – з 8 до 10%;

податок на третій продаж квартири або третю машину за рік – з 5 до 18%;

акциз на електронні сигарети – до 24,2 грн за пачку.

Отже, за продаж першого об'єкта нерухомості або авто можна не платити податок, за другий об'єкт – 5% (плюс 1,5% військового збору), а за третій – уже 18%.

"Нагадуємо, що під час продажу автобуса або вантажівки стягується податок у розмірі 5% від оціночної вартості навіть на першу операцію в календарному році", – відзначили в Міністерстві внутрішніх справ.

Є зміни й для фізосіб-підприємців. Так, щоб залишатися на єдиному податку, річний обіг повинен перебувати у встановлених межах. Ті, хто перевищує норму, мають платити загальні податки, як і всі. Новий закон збільшив межі.

Для першої групи – з 0,3 до 1 млн грн;

для другої групи – з 1,5 до 5 млн грн;

для третьої групи – з 5 до 7 млн грн.

"Законопроєкт №1210 із податковими змінами ухвалювали з великим скрипом. Багато колег не хотіли голосувати, були звернення від бізнесу. Аргумент "за" – повинні ухвалити, щоб задовольнити вимоги для отримання нового траншу. Саакашвілі сказав, що можуть щось змінити, але поки ніяких ініціатив немає, ніяких законопроєктів. Просто слова", – розповіли співрозмовники в Кабміні.

Принцип провини означає, що відповідати за порушення податкового кодексу в тих випадках, коли це сталося з незалежних від платника обставин, не будуть. З іншого боку, податкова отримала право проводити повторно перевірку з одного й того ж приводу. Крім того, збільшать і терміни проведення перевірок. Це, як каже OBOZREVATEL податковий експерт Геннадій Грушко, викликає певні побоювання у представників бізнесу.

"Жодна бізнес-асоціація не підтримала законопроєкт №1210, але деякі вказали на позитивні моменти в документі. Наприклад, згідно з новим законом сказано, що особа може бути притягнута до фінансової відповідальності за вчинення податкового порушення за наявності в її діях вини. Тобто потрібно довести, що платник міг виконати законні вимоги, але усвідомлено їх не виконав або порушив. Якщо ж можливості не було, відтак і відповідальності бути не повинно", – розповідає Грушко.

Перевірки:

планові збільшили на 5 днів;

позапланові збільшили удвічі.

Будь-яку перевірку, крім великих платників податків, можуть зупинити. А це, упевнений Грушко, створить корупційні ризики.

Нові штрафи: скільки доведеться заплатити

Якщо вчасно не надали заяви або документи для того, щоб стати на облік:

Було: для самозайнятих – 170 грн, для юридичних осіб – 510 грн.

Буде: для самозайнятих – 680 грн, для юридичних осіб – 2040 грн.

Порушення термінів подання інформації про закриття або відкриття рахунку:

Було: для самозайнятих – 340 грн, для юридичних осіб – 850 грн;

Буде: для самозайнятих – 1360 грн, для юридичних осіб – 3400 грн.

Порушення подання банками фінансової звітності:

Буде: для самозайнятих – 170 грн, для юридичних осіб – 340 грн.

Було: для самозайнятих – 680 грн, для юридичних осіб – 1360 грн.

Автори законопроєкту впевнені: документ дозволить залучити в бюджет нові кошти. "Ухвалення цього законопроєкту дозволить забезпечити додаткові надходження до державного бюджету за рахунок підвищення прозорості міжнародних транзакцій суб'єктів господарювання і запобігати використанню агресивних схем податкового планування, сприяти впровадженню міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі, удосконалить процедуру адміністрування податків і зборів, а також сприятиме дотриманню принципу справедливості оподаткування", – йдеться в пояснювальній записці до документа.

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