В Україні на період карантину пенсії та державні соціальні допомоги будуть перепризначені автоматично.

Про це йдеться в законі №3275 про додаткові соціальні та економічні гарантії в зв'язку з поширенням коронавірусу, повідомили у Міністерстві соціальної політики. Документ був підписаний президентом України в четвер, 2 квітня.

Соціальні виплати в Україні

"Законом врегульовано питання продовження виплати на період карантину всіх пенсій і допомог людям, в яких на цей час випадає перекомісія МСЕК та ЛКК про встановлення інвалідності та перепризначення (продовження) пенсій та допомог на новий період, без заяв та без будь-яких документів", – пояснили в Мінсоці

Після закінчення терміну дії карантину або обмежувальних заходів орган соцзахисту населення або управління Пенсійного фонду здійснить перерахунок розміру виплаченої державної соціальної допомоги або пенсії на підставі поданої особою заяви (результатів переогляду медико-соціальної експертизи) та необхідних документів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на час карантину скасували семиденний період для пошуку прийнятної роботи: реєструвати безробітних будуть першого ж дня після подання заяви до Центру зайнятості; виплати призначать з цього ж дня.

Через кризу, спричинену коронавірусом, багато українців може втратити роботу. Причому якщо правильно звільнитися й захистити свої права, то, згідно із законом, ще 9 місяців можна отримувати виплати від держави – до 8,4 тисячі гривень.

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