В Україні можуть ввести абонплату на опалення і воду

Найближчим часом в Україні можуть ввести абонентську плату на опалення і воду. Дане нововведення прописано в законі "Про житлово-комунальні послуги", який вступає в силу 10 червня.

Про це йдеться в матеріаліOBOZREVATEL.

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Відповідно до закону в Україні для споживачів комунальних послуг буде введено таке поняття як "плата за абонентське обслуговування". Як говориться в роз'ясненнях до закону, це сума, яку споживач платить виконавцю комунальної послуги з індивідуального договору про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку (крім послуг з постачання газу і електроенергії).

Передбачається, що абонплата буде введена на воду і опалення. На даний момент точний розмір абонплати не встановлено.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Україна для отримання чергового кредитного траншу від МВФ повинна виконати цілий ряд вимог, серед яких введення абонентських плат на опалення і газ . Оновлену версію меморандуму з МВФ президент, глава НБУ і міністр фінансів підписали ще в минулому році. Одні з невиконаних умов: введення абонплати на газ і опалення.