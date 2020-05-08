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8 травня • оновлено в 13:28
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На всіх безробітних не вистачить грошей: у бюджеті соцстраху України виявили діру

1.3т
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В Україні може не вистачити на всі виплати грошей Фонду з безробіття. Причина – у зниженні надходжень від ЄСВ та можливому зростанню кількості безробітних.

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу Центру аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської школи економіки.

Допомога з безробіття

Допомога з безробіття

Які були розрахунки

Там зазначили, що справі не зарадять навіть 6 млрд гривень, які Кабмін виділив Фонду на покриття додаткових витрат, пов'язаних зі зростанням безробіття через карантин.

Справа у тому, що в уряді виходять із розрахунку, що надходження до Фонду від сплати ЄСВ йтимуть за планом. "Згідно з бюджетом Фонду, обсяг його власних надходжень (від ЄСВ) у 2020 році має становити 14,4 млрд грн. Це – зростання на 13,8%, або на 1,7 млрд грн порівняно з 2019 роком", – відзначають у публікації.

Що з'ясувалось насправді

Однак насправді доходи Фонду з безробіття виявились набагато нижчими. У січні-квітні 2020 року зростання надходжень від ЄСВ (за рахунок яких фінансується Фонд) становило лише 6,5%. А суто за квітень вони взагалі впали – на 3,8% (що не дивно, з урахуванням надання права не платити ЄСВ за березень-квітень окремим ФОПам та зменшенню економічної активності в цілому).

Грошей на всіх безробітних в Україні не вистачить

Грошей на всіх безробітних в Україні не вистачить

"Тому існує значний ризик того, що Фонд буде дефіцитним, навіть без збільшення динаміки кількості безробітних", – йдеться в повідомленні.

Якщо зростання надходжень від ЄСВ не відбудеться (що наразі виглядає як оптимістичний сценарій), дефіцит Фонду без збільшення кількості безробітних становитиме 1,7 млрд грн.

А з очікуваним збільшенням безробітних – щонайменше 3 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на травень 2020 року кількість зареєстрованих безробітних в Україні є на 48% більшою, ніж у травні 2019 року.

В Україні в умовах карантину, коли більшість людей залишилася без роботи або ж тимчасово закрилися підприємства, влада пропонує оформити допомогу з часткового безробіття.

В Україні мінімальна допомога з безробіття без урахування заробітної плати та страхового стажу на період карантину збільшилася з 650 грн до 1000 грн.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Робота в Україні Соціальні виплати
Місце
Україна
Тег
безробіття
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
И это не только фонда по безработицы касается. А знаете почему денег нет ? А потому что для того чтобы они были нужно работать, причём в своей стране. А вы кому панщину отрабатывали ? Вот туда - и за пенсиями и пособиями !
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Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Алень - мне друг, но истина дороже !, это кстати к слову о том, кто кого кормит в Украине ! Тут много звучало, что дескать избавились от нахлебника - Донбасса и теперь заживём. Как жизнь ?
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Економіка Особисті фінанси

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