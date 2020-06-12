В Україні мільйонам сімей доведеться платити за газ у 2-3 рази більше: суд скасував рішення Кабміну

Сім'ям без лічильників доведеться платити за блакитне паливо в 2-3 рази більше

В Україні один із облгазів через суд скасував чинні на той час нормативи споживання газу: платити доведеться за старими правилами. В результаті у мільйонів сімей суми в платіжках зростуть у 2-3 рази.

Про те, як і чому змінили норматив і яку відповідь готують у Кабміні – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Кабмін програв "Миколаївгазу": доведеться заплатити більше

Українці без газових лічильників платять за блакитне паливо згідно з нормативом. Облгази завжди наполягають на тому, що нормативи повинні бути вищими і українці недоплачують, а Кабмін (у всякому разі в минулі роки) всіляко стримував апетити постачальників і тримав "норму" на досить низькому рівні.

Але проблема в тому, що "газові постанови" ухвалювали з порушеннями і в 2015-му, і в 2016-му, і в 2019-му. І щоразу їх у судах скасовували облгази. На початку червня 2020-го Шостий апеляційний суд ухвалив остаточне рішення і вкотре повернув старі норми споживання. Підстава – стара постанова не пройшла узгодження регуляторною службою.

Лише газова плита:

Було: 3,28 кубометра на людину.

Буде: 9,8 кубометра.

Лише газова плита, але немає гарячої води:

Було: 5,39 кубометра на людину.

Буде: 18,3 кубометра на людину.

Є газова плита й газова колонка:

Було: 10,49 кубометра на людину.

Буде: 23,6 кубометра на людину.

Розгляньмо на конкретному прикладі. Припустимо, сім'я з трьох осіб без центрального гарячого водопостачання ще в минулому місяці повинна була платити за 16,17 кубометра газу (приблизно 48 грн). Цього місяця сім'я в такому ж складі заплатить уже за 54,9 кубометра (приблизно 164,7 грн).

Радник в.о міністра енергетики Олександр Трохимець розповів OBOZREVATEL: уряд дійсно ухвалював постанови так, що в суду з'явилися підстави його скасувати. Тепер же чиновники розглядають можливість розробити і ухвалити нові нормативи.

"Старі нормативні акти вже повернулися. Що буде робити Кабмін? Ініціатором будь-яких змін є Міненерго. Ми вже за дорученням в.о. міністра Ольги Богуславець в експертній раді ухвалюємо рішення, які повинні бути норми. 9,8 кубометра – в рази завищені нормативи", – розповідає Трохимець.

Які будуть нормативи за рішенням Кабміну

Нині в Кабміні розглядають нові нормативи, розмір яких поки ще залишається загадкою. Трохимець виступає за те, щоб встановити різні "норми" на різні сезони ("холодний" і "теплий") і додатково використовувати коефіцієнти для областей.

Тобто якщо його пропозиції підтримає міністерство і уряд, уже незабаром українці в різних куточках країни платитимуть по-різному. Важливо відзначити, що це торкнеться лише тих, у кого немає газового лічильника.

Уже кілька років Асоціація газового ринку вимагає від Кабміну підвищити норматив споживання газу. Його використовують для розрахунку сум у платіжках для тих, хто не встановив лічильник. І таких приблизно 25%.

У Міненерго стверджують, що такі сім'ї недоплачують 2,6 млрд грн. Мовляв, витрачають більше, ніж передбачено "нормою". А якщо норматив переглянути, то, можливо, платити потрібно буде навіть більше, ніж ви насправді використовуєте.

Експерт у сфері енергоефективності, співробітник однієї з енергосервісних компаній Олексій Ковш розповідає OBOZREVATEL: нормативи на газ в Україні дійсно занижені, але ось вихід із цієї ситуації – встановити лічильники, а не завищувати нормативи.

"У нас є закон "Про комерційний облік газу", в тарифі на газ уже закладено встановлення лічильників у квартирах. Питання: чому б замість того, щоб переглядати нормативи, просто не виконати закон і встановити лічильники в усі квартири?" – говорить Ковш.

А поки Кабінет міністрів розроблює нові постанови, українці без лічильників (а таких близько трьох мільйонів сімей) зобов'язані платити за газ у кілька разів більше. І від того, як якісно новий уряд ухвалить постанову, залежатиме доля нового суду, який, зважаючи на настрої облгазів, напевно відбудеться.

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