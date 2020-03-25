В Україні хочуть зобов'язати платити повну зарплату на час карантину

В Україні Кабінет міністрів розробив проєкт рішення, який зобов'яже на час дії карантину зберігати заробітну плату тим, кого відправляють на віддалену роботу. Також в документі будуть рекомендувати бізнесу утриматися від звільнення через прогули, реорганізацію і ліквідацію підприємств.

Про це на засіданні Кабміну 25 березня заявив міністр юстиції Денис Малюська. "Розробили проект на час карантину і надзвичайної ситуації. На час карантину зберігається оплата співробітникам, які працюють вдома, це стосується як державного, так і приватного сектора, також рекомендуємо утриматися від звільнення через ліквідацію, реорганізацію, прогул ...", – розповів Малюська.

Уже розроблений проєкт рішення повинні затвердити на засіданні Кабміну. Відзначимо, також уряд вирішив продовжити карантин до 24 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше київський бізнесмен, ресторатор Ігор Тинний заявив, що, якщо карантин в Україні буде продовжений, українському бізнесу доведеться масово звільняти людей.

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