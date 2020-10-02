В Україні хочуть змінити правила переказів: як перевірятимуть і чому банки блокують рахунки

В Україні кілька десятків народних депутатів із різних фракцій пропонують у рази збільшити суму, яку можна відправляти анонімно. Зараз без ідентифікації себе (тобто без використання карти, надання документів), можна через термінал відправити п'ять тисяч гривень.

За новими правилами пропонують збільшити цю цифру до 25 тис. грн. Відповідну пропозицію відображено в законопроєкті №3686. Про те, як зараз проводять перевірку переказів і що може змінитися за новими правилами – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як зараз:

українці без довідок і підтвердження доходів можуть переказувати суму до 400 тис. грн (банк може знизити позначку);

анонімно можна переказувати до 5 тис. грн;

підозрілі перекази можуть блокувати.

Що хочуть змінити:

анонімні перекази збільшать уп'ятеро – відразу до 25 тис. грн.

Українці не відразу розібралися в правилах, а нардепи хочуть політичні дивіденди

Новина про те, що за новими правилами анонімно можна переказувати до п'яти тисяч гривень, українці зрозуміли по-різному, розповідає OBOZREVATEL фінансовий аналітик Єгор Комов. І до служб підтримки банків і навіть на гарячу лінію НБУ надходили питання про те, чи правда, що зараз без довідки про доходи можна переказати тільки до п'яти тисяч гривень

"Насправді без довідок можна переказувати до 400 тис. грн. Анонімний переказ з точки зору законодавства це такий, який пройшов без верифікації відправника. Якщо ви підійшли до терміналу, вставили в нього свою карту і ввели код, то ви вже себе ідентифікували, ви не анонім. Тобто можете переказувати майже будь-яку суму", – розповідає Комов.

Група народних депутатів, яка наразі намагається збільшити межі для анонімного переказу, у пояснювальній записці вказала: у такий спосіб можна буде "захистити Конституційні права українців". Дійсно, як розповіли нам в одному з банків, у багатьох європейських країнах діє межа для анонімного переказу в розмірі тисячі євро. Однак в Україні, з огляду на величезний рівень тінізації економіки, низькі доходи і розмір мінімальної зарплати, межа в п'ять тисяч цілком об'єктивна.

Банки також розуміють правила по-своєму

Межа в 400 тис. грн – такий собі поріг, але банки можуть контролювати і більш дрібні операції. Наприклад, економіст Олексій Дорошенко розповів OBOZREVATEL, що український монобанк заблокував його переказ на 150 грн і зажадав надати документи, що підтверджує дохід (він показав декларацію).

"Я думаю, що це був просто глюк у системі. Ніхто не вибачався, я надіслав посилання на декларацію свого брата, який переказав цю суму. Гроші розблокували", – говорить Дорошенко.

Є ризик, що ті клієнти банків, які не чекають, що на їхню карту прийдуть кошти і не знають точних сум, можуть зовсім втратити переказ, говорить економіст. Якщо співробітники банку не попередять, дізнатися про заблоковану суму не вдасться.

До чого призведуть нові правила

Збільшення анонімної суму до 25 тис. грн не підтримали і в головному науково-експертному управлінні Верховної Ради. "На наш погляд, таке рішення не сприятиме забезпеченню ефективного контролю за потоками незаконних коштів, зокрема з огляду на нинішні низькі розміри мінімальної і середньої заробітної плати в Україні. Зауважимо, що в супровідних до проєкту документах відсутнє обґрунтування пропонованої суми грошового переказу", – йдеться в пояснювальній записці.

Анонімний переказ дозволяє відмивати отримані незаконним шляхом кошти, фактично створює легалізацію для тіньової економіки і суперечить політиці НБУ.

"Анонімні перекази в усьому світі жорстко обмежуються. Ми не можемо говорити про те, що боремося з відмиванням коштів, з тіньовою економікою, і водночас дозволяємо абсолютно анонімно переказувати суму, еквівалентну п'яти мінімальним зарплатам. Це нонсенс", – підсумував Комов.