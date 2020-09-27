В Україні хочуть поміняти систему пенсій: у чому новизна і що може перешкодити

Мінсоцполітики запропонувало збалансувати солідарну пенсійну систему в Україні накопичувальним рівнем, щоб не тільки роботодавці, але й громадяни щомісяця робили внески для своєї пенсії.

Модель не нова й свого часу вже обговорювалася урядом у країні, однак має певні виклики. Про те, що може завадити її впровадженню, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що представляє собою накопичувальна пенсійна система

Політолог Олександр Радчук нагадав, що перехід до накопичувального рівня пенсійної системи передбачався з 1 січня 2019 року, однак був відкладений, можливо, через застереження МВФ утриматися від планів запуску цієї системи пенсій, оскільки реформа призведе до зниження надходжень до Пенсійного фонду й створить дірку в Держбюджеті-2019. Однак прем’єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що вже з 2021 року запровадити цю накопичувальну систему цілком реально.

Так, новий законопроект уряду №2683 "Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" передбачає запровадження накопичувальної професійної пенсійної системи для окремих категорій осіб віком до 35 років (станом на 1 січня 2021 року).

"Джерелом фінансування пенсійних виплат із солідарної системи та формування пенсійних активів у накопичувальній професійній пенсійній системі будуть страхові внески, які сплачуватимуться роботодавцями за рахунок підвищеної ставки єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Подати до парламенту новий законопроект щодо запровадження накопичувальної професійної пенсійної системи Кабмін планує до листопада 2020 року, адже, зазначив Шмигаль, рух вбік пенсійної системи з накопичувальними фондами є неминучим.

"Демографічна ситуація в Україні має вигляд ромба. Сьогодні мало дітей, відносно багато населення продуктивного віку і пенсіонери. За 15 років частина людей продуктивного віку стане пенсіонерами, а та мала кількість дітей досягне продуктивного віку, і ми отримаємо пропорцію двоє до одного", – сказав він.

Соціологи підтримують його думку. За їхніми словами, українська нація швидко старіє, тож впровадження накопичувальної пенсійної системи дозволить інвестувати економіку країни, а не збільшувати іноземні запозичення.

Як працюватиме накопичувальна система

Щоб залатати діру в Пенсійному фонді, Україні потрібні чималі кошти, а запит роботодавців і працівників спрямований на зниження податкового тиску, каже Олександр Радчук.

Так, за планами уряду, 2% від теперішнього ЄСВ будуть виділяти в накопичення, не збільшуючи навантаження ні для фірми, ні для людини, і ще 2% – з ПДФО. Ці 4%, пояснює політолог, дають змогу в сьогоднішніх цінах за виходу на пенсію отримати 1 мільйон гривень.

Зазначається, що скористатися цими коштами пенсіонер зможе на свій розсуд: або отримати всю суму одразу, або рівними частинами впродовж наступних 5-10 років, або як довічне утримання з виплатою певної фіксованої суми.

Що може завадити планам уряду щодо пенсійної реформи

Найголовнішим питанням в запровадженні накопичувальної моделі пенсій полягає в тому, чи зможе держава створити систему захисту і контролю грошей українців.

"Ми над цим працюємо, адже це не просто вкласти кудись кошти. Вони мають приносити інвестиційний дохід і бути примножені, інакше сенсу відкладати не буде. В умовах України, яка переживала різні дефолти, це питання складне", – пояснила в інтерв’ю "Українському радіо" міністерка соціальної політики України Марина Лазебна.

За її словами, якщо накопичувальна система не створиться, то залишиться тільки солідарний рівень.

"Демографія погана, оскільки людей, які будуть виходити на пенсію, буде більше, а тих, які мають забезпечувати їм пенсію, – все менше. Також є песимістичні тренди, якою буде ця пенсія, якщо не буде підтримки балансу власних накопичень людей", – зазначила чиновниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL: