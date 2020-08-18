В Україні через кілька тижнів виростуть податки для ФОПів: скільки доведеться платити

В Україні після підвищення мінімалки з 4723 до 5000 грн виростуть і податки для фізосіб-підприємців (ФОП).

Як говориться в матеріалі OBOZREVATEL, "єдинники" другої групи (можуть наймати співробітників) повинні платити 20% мінімалки податку і 22% – ЄСВ. Зараз це 944 і 1039 грн відповідно. З першого вересня платежі виростуть до 1000 і 1100 грн.

Відзначимо, зростання мінімалки згодом компенсує додаткові витрати на зарплати, впевнений фінансовий аналітик Єгор Комов. Як підрахували в Мінфіні, прийдешнє підвищення до 5000 грн дозволить додатково отримати до Пенсійного фонду 1,2 млрд грн і ще 1,2 млрд грн прибуткового податку до місцевого і державного бюджетів.

"Підвищення мінімальної зарплати призводить до пропорційного зростання податкових відрахувань. Тут є своя тонка межа, після якої бізнес буде йти в тінь. Думаю, до 6000 грн зараз можна практично безболісно підвищити мінімальну зарплату. Але тут потрібно ухвалювати рішення з огляду на позиції зацікавлених сторін і можливості бюджету", – додає аналітик Єгор Комов.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Якщо в минулому році платник податків платив за освіту (своє або дитини), виплачував відсотки по іпотеці, витратив гроші на лікування, платив за страховку (в тому числі пенсійну).

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram