В Україні через карантин заборонили забирати житло за борги з ЖКГ та іпотеки

В Україні на час карантину та протягом 30 днів після нього державні виконавці не виселятимуть людей за борги з комуналки і не стягуватимуть іпотечні заборгованості.
Про це повідомив голова Центрального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко, передає "Укрінформ"
В Україні тимчасово заборонили забирати житло
"На час дії карантину та протягом 30 днів з дня його скасування державні виконавці не будуть виконувати рішення про примусове виселення людей і стягнення житла за комунальні борги, а також стягнення за іпотечними боргами", – сказав Міненко.
Такі норми передбачені в законі про боротьбу з поширенням коронавірусу, який днями було ухвалено Радою і підписано президентом Володимиром Зеленським.
У яких випадках в Україні можуть забрати житло
Міненко нагадав, що в Законі України "Про виконавче провадження" є обмеження: квартиру можна забрати і продати на аукціоні лише в двох випадках.
якщо у боржника є інше житло;
якщо сума боргу перевищує 20 мінімальних заробітних плат, тобто понад 94 тисячі гривень.
"Борг рахують за попередні три роки, тому для арешту єдиної квартири в середньому щомісяця потрібно накопичувати 2,6 тисячі гривень заборгованості. В інших випадках ніхто не має права позбавляти житла", – пояснив Міненко.
Він підкреслив, що стягнення житла може відбуватися лише за рішенням суду.
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