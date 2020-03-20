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20 березня • оновлено в 15:18
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В Україні через карантин заборонили забирати житло за борги з ЖКГ та іпотеки

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В Україні на час карантину та протягом 30 днів після нього державні виконавці не виселятимуть людей за борги з комуналки і не стягуватимуть іпотечні заборгованості.

Про це повідомив голова Центрального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко, передає "Укрінформ"

В Україні тимчасово заборонили забирати житло

В Україні тимчасово заборонили забирати житло

"На час дії карантину та протягом 30 днів з дня його скасування державні виконавці не будуть виконувати рішення про примусове виселення людей і стягнення житла за комунальні борги, а також стягнення за іпотечними боргами", – сказав Міненко.

Такі норми передбачені в законі про боротьбу з поширенням коронавірусу, який днями було ухвалено Радою і підписано президентом Володимиром Зеленським.

У яких випадках в Україні можуть забрати житло

Міненко нагадав, що в Законі України "Про виконавче провадження" є обмеження: квартиру можна забрати і продати на аукціоні лише в двох випадках.

  • якщо у боржника є інше житло;

  • якщо сума боргу перевищує 20 мінімальних заробітних плат, тобто понад 94 тисячі гривень.

"Борг рахують за попередні три роки, тому для арешту єдиної квартири в середньому щомісяця потрібно накопичувати 2,6 тисячі гривень заборгованості. В інших випадках ніхто не має права позбавляти житла", – пояснив Міненко.

Він підкреслив, що стягнення житла може відбуватися лише за рішенням суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
житло
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Оказывается за долги по коммуналке людей уже выселяют, и куда, на улицу? Пипец... Слава Майдану, это все началось после него. Нафига мне такая евроассоциация.
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