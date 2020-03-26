Субсидії можуть урізати через карантин – Гончаренко

В Україні з метою економії бюджетних коштів можуть зменшити витрати на субсидії на 8 млрд гривень. При цьому раніше офіційно говорилося, що вони сплачуватимуться в повному обсязі.

Про це йдеться в пропозиціях Кабінету міністрів України, які були направлені до Верховної Ради. Про це повідомив член КМУ, народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі в четвер, 26 березня.

Нагадаємо, в бюджеті-2020 витрати на субсидії закладено на рівні 48 млрд гривень.

КМУ пропонує рекордно скоротити витрати на субсидії Олексій Гончаренко

Що обіцяли раніше

Напередодні на засіданні КМУ, присвяченому подоланню економічної кризи, викликаної пандемією коронавірусу, говорилося, що субсидії будуть платитися в повному обсязі і навіть буде роздано додатково по 300 грн.

Також в Кабміні оголосили, що на наступний сезон субсидії призначать автоматично (тим, хто має на них право) і не будуть зменшувати коло їх отримувачів.

Скільки не вистачає в бюджеті

Відзначимо, що в бюджеті України утворилася діра. Дефіцит бюджету України може вирости до 5% через карантинні заходи, введені внаслідок епідемії коронавірусу. Про це заявив в середу радника президента України з економічних питань економіст Олег Устенко.

У грошовому вираженні означає близько $ 7-9 млрд.

"Буде переформатовано бюджет. Цілком очевидно, коли йде боротьба з коронавірусом і коли оголошена мобілізація всього суспільства - природно, що збільшуються витрати на охорону здоров'я", – підкреслив радник глави держави.

Субсидії в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL :

В Україні можуть втратити роботу від 170 до 500 тисяч осіб – внаслідок економічної кризи, викликаного пандемією. Такий прогноз дав екс-міністр економіки Тимофій Милованов.

Внаслідок пандемії в Україні курс долара може злетіти до 30-35 грн/$, а ВВП – впасти на 4-9%. При цьому обвал економіки може бути настільки сильним, що криза 2009 року може здатися одним з кращих сценаріїв.

Авіаційна галузь України без негайної допомоги держави чекає банкрутство, так як вона не зможе самостійно оговтатися від збитків, яких вони зазнали внаслідок пандемії. Втрати лише за перший квартал 2020 року оцінили в 10-15 млрд гривень.

В умовах жорсткого карантину у 57% українців заощаджень вистачить на 4 тижні або навіть менше.

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