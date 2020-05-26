В Україні банки блокують перекази: в НБУ розповіли, як правильно оформити скаргу

В Україні банки зловживають новим законом про фінансовий моніторинг, блокують перекази до п'яти тисяч гривень і навіть заморожують депозити. НБУ в зв'язку з можливими порушеннями з боку фінансових установ опублікував інструкцію, як поскаржитися на банк.

Відповідні правила опублікували на офіційному сайті регулятора. Перший крок – звернутися до свого банку. Можливо, проблему вдасться оперативно вирішити без втручання НБУ. Якщо ж на скаргу не відреагували, або ж банк переконує у своїй правоті, в Нацбанку радять дзвонити на свою гарячу лінію 0800505240 (дзвінки безкоштовні) або написати лист на пошту nbu@bank.gov.ua.

Потрібно розповісти суть питання, вказати інформацію про себе і контакти. "У зверненні вкажіть ваше прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання та електронну пошту. Розкажіть суть порушеного питання, вашої пропозиції або скарги. Інформації має бути достатньою для обґрунтованого рішення НБУ", – йдеться в роз'ясненні регулятора.

Національний банк не розглядає анонімні зверненням без імені автора і зазначення місця його проживання. Відповідь на письмове звернення надається не пізніше 30 днів. Якщо звернення не потребує додаткового вивчення і перевірки, то відповідь надається протягом 15 днів.

"В іншому випадку НБУ може продовжити строк розгляду, обов'язково повідомивши про це заявника. Загальний термін вирішення питань не може перевищувати 45 днів", – пояснили в НБУ.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні деякі банки через новий закон про Фінансовий моніторинг почали блокувати навіть дрібні перекази. Іноді "заморожують" і депозити, а щоб повернути гроші, потрібно звернутися з вимогою до банку і залишити скаргу в НБУ.

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