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19 березня • оновлено в 17:53
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В Україні АТБ ввела нові обмеження: в супермаркет пускатимуть по черзі

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В Україні мережа супермаркетів "АТБ" через пандемію коронавірусу ввела обмеження на кількість покупців: одночасно в магазині може перебувати до 15 осіб. Нові правила набули чинності з 19 березня.

Про це повідомляє видання "Факти", пізніше інформацію також підтвердили OBOZREVATEL і в самій компанії, уточнивши, що заборона діє у всіх магазинах, незалежно від їх розміру і місця знаходження. Щоб зайти в магазин новому покупцеві, повинен вийти попередній. Таке нововведення має забезпечити безпеку для всіх відвідувачів супермаркету.

В Україні АТБ ввела нові обмеження: в супермаркет пускатимуть по черзі

fakty.com.ua

В Україні АТБ ввела нові обмеження: в супермаркет пускатимуть по черзі

fakty.com.ua

Відзначимо, раніше компанія прийняла рішення обмежити і кількість товарів, які може придбати кожен відвідувач: 5 одиниць продуктів і 12 одиниць напоїв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
карантин супермаркет
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Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Чубатый Цырк зажигает огни!
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Иванова Елена
Иванова Елена
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко, после слова "цырк" больше никаких сомнений в адекватности этого клоуна!!!
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