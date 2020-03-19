В Україні АТБ ввела нові обмеження: в супермаркет пускатимуть по черзі

В Україні мережа супермаркетів "АТБ" через пандемію коронавірусу ввела обмеження на кількість покупців: одночасно в магазині може перебувати до 15 осіб. Нові правила набули чинності з 19 березня.

Про це повідомляє видання "Факти", пізніше інформацію також підтвердили OBOZREVATEL і в самій компанії, уточнивши, що заборона діє у всіх магазинах, незалежно від їх розміру і місця знаходження. Щоб зайти в магазин новому покупцеві, повинен вийти попередній. Таке нововведення має забезпечити безпеку для всіх відвідувачів супермаркету.

fakty.com.ua

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Відзначимо, раніше компанія прийняла рішення обмежити і кількість товарів, які може придбати кожен відвідувач: 5 одиниць продуктів і 12 одиниць напоїв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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