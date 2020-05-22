В Україні анонсували щомісячні надбавки для пенсіонерів: хто і скільки отримає

Більш ніж мільйон пенсіонерів, у віці від 75 років, щомісяця зможуть отримувати надбавку до пенсії близько 500 гривень.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телеканалу "Інтер". За словами міністерки, дата індексації пенсій повинна бути визначена в законодавстві, що дозволить уникнути спекуляцій навколо цього питання.

"Ми розробили нові соціальні ініціативи. Для більш ніж одного мільйона пенсіонерів, яким виповнилося 75 років, ми хочемо також встановити щомісячну надбавку до пенсій. Близько 500 грн", – сказала вона.

Пенсії в Україні

Посадовиця додала, що міністерство хоче допомогти батькам, не маючим достатнього страхового стажу, які доглядають за дітьми з рідкісними хворобами, і дозволити їм виходити на пенсію достроково.

Лазебна також повідомила, що на сьогоднішній день дефіцит пенсійного фонду становить 34 млрд. грн., у той час як на початку року він становив 23 млрд. грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні травневе підвищення пенсій не торкнеться декількох мільйонів осіб. Ті, хто мало заробляв і не мають мінімум 30 (для жінок) або 35 (для чоловіків) років стажу, залишаться без будь-якої індексації.

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