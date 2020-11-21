В "Нафтогазі" розповіли, як платити на 40% менше

Українці можуть платити за газ до 40% менше, якщо правильно виберуть постачальника блакитного палива і тариф. З 1 серпня кожен споживач може вибирати, у кого і за якою ціною купувати блакитне паливо.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів глава ЦПК "Нафтогаз" Максим Рабинович. "До 40% можна економити і на ціні. Зараз усі постачальники пропонують різні ціни, місячні або річні тарифи, депозити (коли ви можете купити собі наперед визначений обсяг газу). Залежно від свого споживання клієнт може вибрати найбільш вигідну пропозицію. Наприклад, у нас є місячна і річна ціна. Річна – це коли ви фіксуєте ціну газу на весь рік і не залежите від коливань ринку", – розповів Рабінович.

У листопаді вартість газу за річним тарифом – 6,45 грн/м3. Кожен клієнт може приблизно оцінити, скільки може витратити. Загальний обсяг ділять на 12 частин: кожен місяць потрібно буде вносити рівні суми. При цьому якщо виявиться, що ви витратили більше, доведеться заплатити. Якщо навпаки – буде переплата.

Відзначимо, вартість блакитного палива в Україні більше не регулює Кабмін: кожен постачальник може сам встановлювати свою ціну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з початком опалювального сезону почнуть зростати ціни на газ. Як припускають експерти, блакитне паливо буде дешевшим, ніж минулого опалювального сезону, однак значно дорожчим, ніж нині. Водночас зростуть і ціни на опалення.