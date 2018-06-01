Українцям загрожують великі штрафи: як покарають за несплату податку на квартири

В українців є два місяці з моменту, як вони отримали квитанцію, щоб заплатити податок на нерухомість. Після закінчення двох місяців до всіх, хто не сплатив податок будуть застосовуватися штрафні санкції.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомила юрист Діна Дрижакова, уточнивши при цьому, що в разі несплати податку до фізосіб будуть застосовуватися штрафні санкції.

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"Відповідно до Податкового кодексу, фізичні особи зобов'язані заплатити податок протягом 60 днів після отримання повідомлення. Тобто у народу є майже два місяці. А далі починаються штрафні санкції. Якщо затримка до 30 днів - 10% від суми нарахованого податку. А якщо вже більше 30 днів - 20% від суми нарахованого податку", - пояснює Дрижакова.

Дрижакова нагадала, що в Податковому кодексі передбачена пеня в розмірі 120% облікової ставки. На даний момент облікова ставка становить 17%, а пеня - 20,4%.

Нагадуємо, що платники податків, власники житла самі обчислюють суму податкової виплати і вказують її в декларації. Ці дані надходять до місцевого органу ДФС, де їх перевіряють на основі відомостей про об'єкт власності, зафіксованих в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо фахівці ДФС виявили розбіжності між даними з податкової декларації та Держреєстру речових прав, платник податків отримує повідомлення-рішення із зазначенням необхідної суми сплати.

Власник нерухомості може зажадати у ДФС уточнення з приводу розмір платежу. ДФС знову звіряє дані декларації та Держреєстру. Якщо необхідність корекції даних обгрунтована, ДФС стверджує новий розмір платежу. Прислане першим рішення-повідомлення анулюють і надсилають нове - із зазначеним розміром податкової вимоги.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL . Податок на нерухомість - про дин з основних джерел поповнення місцевих бюджетів. Для прикладу, в минулому році бюджети Івано-Франківської області отримали 13,5 млн грн податку на нерухомість. Для порівняння, в цій же області зібрали всього 15 млн грн податку на прибуток підприємств.

В кінці травня українці отримали перші квитанції з податку на нерухомість . Платежі закріплені в процентах від мінімальної зарплати і платяться за минулий рік. З огляду на двократне зростання мінімалки, пропорційно зростуть і суми в квитанціях.