Українцям за борги по комуналці загрожують арешти і заборона на виїзд: хто під ударом

У Києві на боржників по комунальним послугам подаватимуть до суду. Серед можливих санкцій: арешт майна (у тому числі квартири) і заборона на виїзд за кордон.

Про це з посиланням на гендиректора "Центру комунального сервісу" Андрія Щербини повідомляє прес-служба КМДА. Близько 5% споживачів столиці (50 000 особових рахунків) мають значну заборгованість за всіма видами житлово-комунальних послуг. За деякими особовими рахунками борги сягають сотень тисяч гривень, а люди відмовляються укладати договір реструктуризації.

Будинок, в якому живе боржник скрін відео

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"Практика свідчить про те, що найбільш сумлінними платниками є громадяни пенсійного віку, громадяни, які отримують пільги. В той же час, орієнтовно 5% споживачів не розраховуються за спожите взагалі і на них припадає 60% суми заборгованості киян. Саме на них сконцентровано нашу роботу з боржниками: щоб врегулювати питання заборгованості шляхом укладення договорів розстрочення ", - сказав Андрій Щербина.

За його словами, якщо людина не реагує на повідомлення, заклики оплатити спожиті послуги, свідомо накопичує борги, не звертається за допомогою, наприклад, то справу можуть передати до суду. А вже за рішенням суду на боржника накладають санкції – від заборони виїзду за кордон до арешту рухомого та нерухомого майна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 жовтня 2019-го всім субсидіантам повинні перерахувати знижку з урахуванням витрат на опалення. Правда, допомога від держави зможуть отримати далеко не всі. Більш того, вже незабаром повноцінно запуститься верифікація (перевірка), і тоді окремим сім'ям не тільки не дадуть грошей на комуналку, але і заберуть те, що вони раніше отримували з порушеннями.

Також 5 жовтня стало відомо, що в Україні не варто чекати зниження комунальних тарифів, оскільки уряд виступає за впровадження ринкових цін на енергоресурси.

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