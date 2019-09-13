Українцям тричі перерахують пенсії: хто отримає різку надбавку

Українців цьогоріч чекає ще одне підвищення пенсій – у грудні мінімальна виплата збільшиться на 74 грн, а максимальна – на 740 грн. А вже в наступному році, з урахуванням нового бюджету, очікуються щонайменше два перерахунки: в результаті зростання прожиткового мінімуму і завдяки осучасненню.

Точні цифри будуть відомі після презентації проєкту бюджету на наступний рік. Однак в уряді Гройсмана, який пішов у відставку але встиг зверстати бюджет, вже анонсувати нові розміри зарплат і пенсій.

OBOZREVATEL розібрався, скільки отримуватимуть українці.

Що буде з пенсіями

Пенсії в 2020-му підвищать декілька разів – у липні та в грудні. У результаті мінімальна пенсія повинна збільшитися з нинішніх 1564 грн до приблизно 1800 грн. Також варто зазначити, що за мінімальної зарплати 6,5 тис. грн (таку виплату анонсували) частина українців зможе претендувати на виплату на заслуженому відпочинку в розмірі 2,4 тис. грн. Так, за законом українці у віці від 65 років, які виконали норму щодо стажу (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) мають право на пенсію в розмірі не менше 2,4 тис. грн. Якщо ж їхній розрахунковий розмір пенсії нижчий, то різницю повинні компенсувати з державного бюджету.

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Водночас у разі зростання мінімальної пенсії до 1,8 тис. грн максимальний розмір пенсії, на який мають право українці з високими (щонайменше у 8 разів вищими за середню) зарплатами або особливими правами, становитиме 18 тис. грн. Підвищення мінімалки вплине лише на тих, хто нині отримує менше за вказану суму. Решта ж українців отримуватимуть виплати за формулою. Щоправда, вже у березні 2020-го їхні виплати перерахують із урахуванням розміру інфляції та динаміки зарплат.

Для прикладу, в 2019-му після такого ж перерахунку 8,1 млн пенсіонерів отримали надбавку – в середньому 255 грн. Кожну пенсію підвищили індивідуально. Так, від 100 до 400 грн отримали 2,5 млн осіб, від 400 до 700 грн – понад 1,5 млн, від 700 до 1000 грн – 500 тис. громадян. Ще 2 млн 100 тис. пенсіонерів, які мають великий трудовий стаж і пенсію нижче 1700 гривень, отримали разові виплати в розмірі 2410 грн.

Орієнтовно це відбудеться в березні, коли Пенсійний фонд та інші відомства зберуть дані щодо інфляції і середньої зарплати.

Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вказує: головна проблема залишається – дефіцит Пенсійного фонду в 2019 році становитиме 167 млрд грн. Незважаючи на проведену реформу, "діра" збільшується з кожним роком. І на це не можуть не звернути увагу кредитори України.

"Торік у грудні, коли остаточно стало зрозуміло, яким буде дефіцит Пенсійного фонду, ми почули від уповноважених осіб Світового банку досить цікаві заяви щодо того, що Україні не минути перегляду пенсійної реформи і підняття пенсійного віку до 65 років", – зазначив Пендзин.

Як отримати більше за всіх

Найвищі пенсії в Україні отримують ті, хто мав особливі права. Це судді у відставці, нардепи на заслуженому відпочинку. Їхня виплата може досягати більше 20 тис. грн. Уже декілька років в Україні діє обмеження – ніхто не має права отримувати пенсію вище 10 прожиткових мінімумів. Це 1497 грн.

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За підрахунками OBOZREVATEL, щоб отримати максимальну пенсію, звичайному українцю необхідно платити внески із зарплати, яка всемеро вища за середню. За останніми даними, це приблизно 72 тис. грн. Проте й українці із середнім достатком мають шанс подумати про майбутню старість.

Працювати офіційно. Вимоги щодо стажу в Україні підвищують щорічно. В результаті ті, кому залишилося до пенсії більше 8 років, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60, повинні будуть мати 35 років стажу. І щоб не опинитися в пенсійному віці, але без пенсії, важливо працювати офіційно. Крім того, чим вища "біла" зарплата, тим краще. Якщо ви офіційно працевлаштовані, але на мінімалку, то на гідну пенсію можна не розраховувати.

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