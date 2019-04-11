Українцям роздали десятки тисяч на руки: як розбагатіти на монетизації субсидій

В Україні провели перші підсумки монетизації субсидій. В середньому кожна сім'я отримала на руки близько 1,9 тис. грн. При цьому деяким дісталося всього 100 грн, а іншим – більше 20 тис. грн.

OBOZREVATEL з'ясував, хто і як може розбагатіти на монетизації субсидій.

Головне:

в невеликих населених пунктах встановлюють високі тарифи на опалення;

якщо встановити лічильник і скоротити споживання тепла, щомісяця можна буде забирати собі кілька тисяч гривень;

вагома частина субсидіантов влітку можуть залишитися без допомоги, тому що не сплатили комуналку вчасно.

Хто може розбагатіти на субсидії

Українці платять за тепло за різними тарифами. І якщо у великих містах, частіше за все, один Гкал коштує до 2 тис. грн, то в невеликих населених пунктах, де вже давно пора відмовлятися від централізованого теплопостачання, вартість Гкал може бути в кілька разів вище.

"У нас був будинок, де була одна сліпа жінка з централізованим опаленням, у всіх інших квартирах – автономне. І ми не могли відключити тепло на весь будинок", – згадує Петро Підрушняк, екс-директор "Богуславтепловодоснабженіе".

А чим менше споживачів, тим вище ціна. Наприклад, якщо втрати при генерації, витрати на зарплати, ремонти, утримання мереж обходяться підприємству в 100 тис. грн, при наявності 1 тис. клієнтів кожен заплатить по 100 грн. А якщо залишилося всього 100 клієнтів, то й навантаження на кожного споживача збільшиться до 1 тис. грн.

Навіть якщо обсяги споживання впали, на утримання котельної, тепломережі тощо доводиться витрачати ту ж суму. Ця ситуація призвела до того, що в деяких містах за кожен Гкал доводиться віддавати більше 4 тис. грн.

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Наприклад, в смт Зачепилівка Харківської області, де за даними Мінсоцполітики отримали одні з найвищих виплат по субсидіях (близкьо 20 тис.грн), за кожну Гкал доводиться платити 4255,5 грн. А якщо немає лічильника – 336,7 грн за квадратний метр.

Припустимо, що місцева мешканка з мінімальною пенсією живе в квартирі з опалювальною площею 48 кв.м. Обов'язковий платіж для неї – близько 90 грн, всі витрати понад цієї суми в рамках нормативів споживання компенсує субсидія. При цьому тільки на опалення такої квартири, згідно з тарифом, доведеться заплатити більше 16 тис. грн! І це без урахування інших витрат на комунальні послуги.

Але головна проблема в тому, що без лічильника заробити такий пенсіонерці на субсидії не вийде. Якщо ж в будинку встановити прилад обліку тепла, то на таку квартиру субсидія буде покривати опалення на максимальну суму в 5,3 тис. грн. Встановивши тепловий пункт, витрати на опалення можна скоротити як мінімум на 30%. В такому випадку близько 1,6 тис. Щомісяця можна буде залишати собі, а решту витрачати на опалення.

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Правда, варто враховувати, що такі тарифи (а разом з ними можливість щомісяця заробляти на монетизації тисячі гривень) – швидше виключення з правил. За підрахунками OBOZREVATEL, середня сума монетизувати субсидії становить 1,6 тис. грн. При цьому пенсіонери отримали близько 1,9 тис. грн на оплату комуналки.

До речі, за даними "Укрпошти" (вони доставляють субсидії тим пенсіонерам, у яких немає банківських карт), максимальна виплата монетизувати субсидії становить 9,3 тис. грн. При цьому максимальну середню суму отримують в Чернігівській (близько 3 тис.), Івано-Франківській (2,8 тис.) і Волинській (2,1 тис.) областях. І за даними Пенсійного фонду, саме в цих регіонах – найменші середні пенсії по Україні.

Знижку продовжать не всім

Уже в травні всім українців із субсидіями розмір виплат повинні перерахувати. При цьому тим, хто після монетизації накопичив борг як мінімум в розмірі 340 грн, допомога на наступний період надавати не будуть. І якщо раніше для того, щоб відібрали субсидію, потрібно було мати заборгованість як мінімум за два місяці, зараз достатнього і одного.

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І, як заявляють комунальні підприємства, серед пільговиків є велика кількість тих, хто гроші (субсидію) отримав, але за комуналку не заплатив. Наприклад, за даними "Київтеплоенерго", половина їх споживачів з субсидією не заплатили за опалення і гарячу воду, або заплатили частково. "Якщо взяти весь пул споживачів, які мають субсидію і які в березні отримали її в грошовому еквіваленті, зіставити суму, яку вони повинні були заплатити в березні в повному обсязі з тією сумою, що була фактично сплачена, то рівень розрахунків по нашій зоні обслуговування склав 73% ", – заявив директор структурного підрозділу підприємства Костянтин Лопатин.

І якщо до травня вони повністю не погасять всю заборгованість, держава більше не буде виділяти їм гроші на оплату комунальних послуг.

Хто ще не отримує субсидію:

є будинок площею від 200 кв. м, або квартира від 120 кв. м;

машина віком до 5 років;

зробили покупку на суму від 50 тис. грн;

Останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості.

Варто відзначити, що раніше в Кабміні заявляли, що діюча форма монетизації субсидій – тестова. Якщо виявиться, що левова частка пільговиків гроші проїдає, а не використовує на оплату комуналки, правила можуть поміняти і тоді "на руки" будуть видавати тільки заощаджену субсидію, а не всю суму відразу.

Як заявив віце-прем'єр Павло Розенко, монетизація триватиме в квітні і травні. "Потрібно забезпечити подальше інформування громадян про монетизацію субсидій і виплату відповідних коштів вчасно і в повному обсязі, адже виплата" живих коштів "продовжиться в квітні і травні", – заявив він під час робочого візиту до Житомира. А далі, якщо українці покажуть свідомість і будуть отримані гроші витрачати за призначенням, монетизацію в такому вигляді можуть остаточно затвердити.

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