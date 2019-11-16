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16 листопада • оновлено в 13:31
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Українцям різко підвищили ціни на газ: які платіжки прийдуть

3.2т
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В Україні тарифи на газ для населення в листопаді підвищили в середньому на 12,5%. Найдешевше куб (6,4 грн) продається в Києві, а найдорожче блакитне паливо (7,09 грн) в Миколаєві.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Ціни на газ відрізняються в залежності від регіону. Це обумовлено тарифом на розподіл, який встановлює НКРЕКП, а також націнкою, яку встановлює кожен газсбит самостійно.

Тарифи на газ в Україні

Тарифи на газ в Україні

Таким чином, найбільшу суму за тисячу кубометрів газу заплатять:

  • "Миколаївгаз" – 7091 грн (+ 12,19% в порівнянні з жовтнем);

  • "Газовик" – 7086,68 грн (+ 12,19%);

  • "Рівнегаз" – 7085 грн (+ 12,2%).

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Найменше заплатять споживачі, яких обслуговують:

  • "Київгаз" – 6468,68 грн (+ 13,52%);

  • "Кременчукгаз" – 6478,64 грн (+ 13,49%);

  • "Харківміськгаз" - 6537,32 грн (+ 13,36%).

Але, як відзначають енергетичні експерти, на цьому підвищення цін не закінчиться. "Так, вартість виросте, і вона повинна вирости. Нам треба розуміти, що сезонне коливання цін буде відбуватися відповідно до того, як це йде на європейському ринку. Взимку газ дорожчий, а влітку дешевий. Але тут треба дивитися в залежності від коливання ціни на спотовому ринку в Європі. Не думаю, що будуть якісь серйозні цінові скачки, оскільки блакитного палива в європейських і українських газосховищах під зав'язку ", – сказав президент Центру глобалістики" Стратегія ХХ "Михайло Гончар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії офіційно заявили, що не планують відмовлятися від транзиту газу через Україну навіть при наявності альтернативних маршрутів.

При цьому Путін закликав Україну до обнулення судових претензій між "Газпромом" і "Нафтогазом" на суму в $7 млрд.

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Тема
Ціна на газ
Місце
Україна
Теги
газ комунальні послуги
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коршун федот
коршун федот
Газ -для Европейцев. Для мок.шин.ской бы. дло..массы- бЯсплатный валежник, бояра да обос..раные избы.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Я плачу за губ газа в Крыму 5,2 рубля. Переведите это в гривни и поплачьте за мучающихся крымчан
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий, куб
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "голубого топлива в европейских и украинских газохранилищах под завязку". А вы уверены что хотя бы четверть этих запасов принадлежит х0хлам?
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