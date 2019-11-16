Українцям різко підвищили ціни на газ: які платіжки прийдуть

В Україні тарифи на газ для населення в листопаді підвищили в середньому на 12,5%. Найдешевше куб (6,4 грн) продається в Києві, а найдорожче блакитне паливо (7,09 грн) в Миколаєві.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Ціни на газ відрізняються в залежності від регіону. Це обумовлено тарифом на розподіл, який встановлює НКРЕКП, а також націнкою, яку встановлює кожен газсбит самостійно.

Тарифи на газ в Україні

Таким чином, найбільшу суму за тисячу кубометрів газу заплатять:

"Миколаївгаз" – 7091 грн (+ 12,19% в порівнянні з жовтнем);

"Газовик" – 7086,68 грн (+ 12,19%);

"Рівнегаз" – 7085 грн (+ 12,2%).

Найменше заплатять споживачі, яких обслуговують:

"Київгаз" – 6468,68 грн (+ 13,52%);

"Кременчукгаз" – 6478,64 грн (+ 13,49%);

"Харківміськгаз" - 6537,32 грн (+ 13,36%).

Але, як відзначають енергетичні експерти, на цьому підвищення цін не закінчиться. "Так, вартість виросте, і вона повинна вирости. Нам треба розуміти, що сезонне коливання цін буде відбуватися відповідно до того, як це йде на європейському ринку. Взимку газ дорожчий, а влітку дешевий. Але тут треба дивитися в залежності від коливання ціни на спотовому ринку в Європі. Не думаю, що будуть якісь серйозні цінові скачки, оскільки блакитного палива в європейських і українських газосховищах під зав'язку ", – сказав президент Центру глобалістики" Стратегія ХХ "Михайло Гончар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії офіційно заявили, що не планують відмовлятися від транзиту газу через Україну навіть при наявності альтернативних маршрутів.

При цьому Путін закликав Україну до обнулення судових претензій між "Газпромом" і "Нафтогазом" на суму в $7 млрд.

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