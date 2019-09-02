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3 вересня • оновлено в 02:37
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Українцям різко перерахують пенсії: як отримати більше всіх

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В Україні пенсії в 2020 році перерахують в березні з урахуванням зростання зарплат і інфляції. При цьому надбавка буде залежати від індивідуального коефіцієнта стажу і зарплати.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, розмір надбавки буде індивідуальним. Для прикладу, в 2019-му частина українців отримали підвищення на суму від 1000 грн, інші ж близько 300 грн. Щоб отримати більше, необхідно мати високий стаж (від 35 років). Навіть якщо продовжити працювати вже після виходу на пенсію, виплату можуть перерахувати з урахуванням оновленого показника. Крім того, для високої прибавки необхідно мати легальну зарплату значно вищу середньої по країні.

Українцям різко перерахують пенсії: як отримати більше всіх

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Орієнтовно в березні 2020-го, коли Пенсійний фонд та інші відомства зберуть дані по інфляції і середній зарплаті, пенсії українців знову перерахують. Розмір надбавки буде індивідуальним. Розрахунковий розмір виплати (без урахування надбавок) збільшать на певний відсоток. Цей відсоток порахують як суму половини інфляції за 2019-й і половини від зростання середньої зарплати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони за законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
пенсії підвищення пенсій
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